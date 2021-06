EXATLON 5 EEUU: ¿Mujeres fingen lesión para descansar?

La quinta temporada del programa de competencias Exatlon Estados Unidos se encuentra en esa etapa en donde todo se define y cada atleta decide sus próximas estrategias camino a los octavos de final, en el que cualquier paso en falso puede decidirlo todo y donde nada se puede dar por sentado, ¡Estamos cada vez más cerca de conocer a los dos ganadores!

Una edición atípica

No es secreto para nadie que la quinta edición del programa favorito de la familia hispana en Estados Unidos, Exatlon, ha sido muy particular, con innumerables lesiones, atletas expulsados, suspendidos y sancionados, y sobretodo, muchísimos meses de competencia, la actual batalla ha representado un retro sin igual para cada atleta, en donde ya el cansancio empieza a jugar un rol predominante entre cada uno de estos guerreros de los dos equipos.

Ya vimos que el refuerzo de los Contendientes que llegó hace pocos días, Andoni García, luego de unos días de triunfos imparables, tuvo una lesión que redujo sus participaciones por varios días, pero ya se encuentra de regreso dándolo todo en las arenas, pero ahora al parecer, las mujeres habrían tomado nota y se encontrarían copiando estrategias para permanecer a largo plazo.

¿Mujeres fingen lesión para descansar?

Las redes sociales se encuentran a todo dar con los últimos sucesos de Exatlon Estados Unidos. En el perfil para fanáticos, Movies MV, que siempre comparten toda la información relacionada con la competencia, compartieron un mensaje que habría dejado un seguidor anónimo que se presume es parte de la producción del programa, pues siempre revela detalles que terminan siendo ciertos, en el texto, esta persona dijo lo siguiente: “A norma y a viviana las ponen a descansar fingiendo lesión.”

Si bien esto no se ha podido verificar hasta el momento, llama la atención que ya la aparente lesión de la cazadora del Team Famosos, Viviana Michel, ya se llevó a cabo, y se espera a ver que estaría sucediendo con Norma Palafox, aunque en diferentes portales de entretenimiento aseguran que en tiempo real, la futbolista si se encontraría también lesionada.

No se pierdan el video aquí con más información sobre esta posible nueva estrategia de las mujeres del equipo Famosos en Exatlon Estados Unidos:





Play



Video Video related to exatlon 5 eeuu: ¿mujeres fingen lesión para descansar? 2021-06-11T14:48:02-04:00

Muchos han sido los comentarios con respecto a estas eventuales lesiones, ya que los seguidores de ambos equipos se han unido en un sólo llamado respecto al avance que están brindando los últimos refuerzos que se sumaron a la competencia, por el Team Famosos: Jorge Hugo Giraldo, y Dania Aguillón, y por los Contendientes, Andoni García y Wilmarie Negrón, quienes tienen en común el haberle brindado a su equipo la inyección necesaria para avanzar sólidos en la batalla deportiva.

Los seguidores no han tardado en comentar sobre esto. “Cuando hablan del tal ANDONI en la final se me prende la sangre, como si llegó no hace ni un mes, sería la trampa más grande televisada, aun no entiendo como metieron ese tipo a la fuerza recomendado por Cheli, han hecho lo que han querido con los famosos, ya esta bueno de abusos. Estoy loca porque se acabe y pongan un buen programa para el público que sea un programa real no de favoritismos por promesas pasadas. Y si lo hacen de nuevo que sean concursantes nuevos”. Este fue el contundente mensaje de una seguidora.

Otros se expresaron sobre el supuesto descanso de las mujeres del Team Famosos. “Bueno ahí todos han descansado el que viví y Palafox lo hagan no importa. Palafox le ha pasado de todos y nunca se ha ido a descansar y viví Igual por bien o mal Jacobo y jeyvier descansaron no creo que Palafox y viví hagan eso.”