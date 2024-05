La Melaza no cree que Aleska habló mal de él en La Casa de los Famosos- ENTREVISTA

Tras convertirse en el último eliminado de La Casa de los Famosos, La Melaza prefiere no escuchar si le dicen que Aleska habló mal de él en La Casa de los Famosos. “Me han dicho: ‘Aleska hablaba mal de tí’. Pero yo necesito ver video. No que un fanático me lo diga”, dijo Melaza, durante una entrevista con AhoraMismo. “Yo confió en Aleska. Yo confíe en ella siempre. Yo fui leal a ella y creo que fue leal a mí”.

Así es, Melaza ha preferido mantenerse alejado de las redes o de ver el 24/7 porque prefiere concentrarse en su familia y pasar con ella. “Dure cuatro meses ahí adentro. Es como que sales de un trauma, decirlo así, y no quiero seguir enfocado en eso”, expresó Melaza. Arriba puede ver la entrevista completa.

Melaza habla de las lagrimas que derramó durante el posicionamiento. Cuando Lupillo se fue contra Alana. También habló de la entrada de Lupillo al cuarto Agua y lo que le enseñó en la casa.

El ex pelotero también dijo quien es su preferido para ganar, y no es Lupillo.

Las redes critican a Aleska por la manera que se expresó de La Melaza

Michell, la hermana de Aleska, entró a La Casa de los Famosos. Una vez adentro, Aleska la llevó al cuarto Fuego y le empezó hablar de lo que sintió el primer día que entró a LCDLF4. Aleska habla del momento que se dio cuenta que era la única mujer que iba a dormir en el Cuarto Agua. Ella le dice a Michell que en ese momento pensó: “Voy a dormir al lado de este negro, que no sé ni como es…”.

Este comentario le ha molestado a muchos en las redes y ahora la critican.

Más sobre La Melaza

Nacido en Villa González, República Dominicana, José Reyes, popularmente conocido como “La Melaza”, es ex campeón de la MLB (Major League Baseball) que jugó para los New York Mets, Miami Marlins, Toronto Blue Jays y Colorado Rockies. Lideró las Grandes Ligas en triples en 2005, 2006 y 2008, y encabezó la Liga Nacional en bases robadas en 2005, 2006 y 2007, además de ser líder de todos los tiempos en carreras anotadas, triples y bases robadas dentro de la franquicia de los Mets de Nueva York y ganar el título de bateo en la Liga Nacional en el 2011. En el 2020, Reyes anunció su retiro del béisbol profesional después de 16 años en el deporte. Fuera de las Grandes Ligas, llegó a representar a su país natal en el Clásico Mundial de Béisbol 2006, 2009 y 2013. En su tiempo libre, la estrella del deporte se dedica a la música, principalmente a la música urbana, y creó su propio sello discográfico, El 7 Music, inspirado por su número de uniforme. En el 2011, lanzó Bate Roto, su primer sencillo que se llegó a escuchar en estaciones de radio en español y clubes en los Estados Unidos y República Dominicana. Actualmente vive en Manhasset, Nueva York con su esposa y cinco hijas.