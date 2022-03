EXATLON 6 EEUU: ¿Mateo González habría confesado que hay trampa en la competencia?

No hay duda que la sexta temporada de la llamada “competencia más feroz del planeta” Exatlon Estados Unidos se encuentra en un momento absolutamente crucial en el que todo puede pasar. Mientras los contendientes se han mostrado imparables, son los rojos (Team Famosos), los que han atravesado una constante racha de derrotas que han puesto a prueba su compañerismo, estado de animo, e incluso la posibilidad de continuar desarrollándose dentro de la misma. Y por lo que hemos visto, también han confesado sin tapujos ciertos disgustos con lo que pueda estar sucediendo a nivel interno.

Y es que a medida que transcurren las semanas, también aumentan las presiones por ir avanzando y creciendo dentro de la competencia y de acuerdo a lo vivido hasta ahora, es precisamente el equipo con mayor número de ganadores históricamente, el Team Famosos, el que se está llevando la peor parte mientras atraviesa una intensa racha de derrotas que ha puesto a prueba su estado de animo, sus capacidades, e incluso si de hecho estarían por el camino correcto dentro de Exatlon Estados Unidos.

Es que a este punto no hay secretos, las últimas dos semanas lo que ha prevalecido en el equipo rojo han sido las estrepitosas derrotas, mientras que por el lado de los azules ha sido todo lo contrario. Esto ha avivado tensiones entre ellos que incluso, les ha llevado a hacer ciertos comentarios que despertaron la suspicacia de los seguidores quienes constantemente formulan acusaciones infundadas de “fraude”, que no tienen ningún sustento más allá del que están viendo a su equipo favorito perder.

¿Mateo González habría confesado que hay trampa en la competencia?

Fue precisamente Mateo González, del Team Famosos, quien habría desatado la última ola de rumores de los fanáticos de Exatlon Estados Unidos, por un comentario que hizo en una entrevista durante las jornadas de circuitos, cuando aseguró que “Con todo respeto a los azules, había que balancear un poco más” la competencia, lo que generó sospecha entre los fanáticos que se preguntan el por qué de dichos comentarios. No se pierdan el video:





Los comentarios de los seguidores no se hicieron esperar, destacando que en efecto el Team Famosos atraviesa un muy mal momento: “Yo siempre he sido team💜Porque tengo mis favoritos en ambos equipos. Pero esté Team Famosos, me dejo vuelta loca y sin idea a noche. Por favor todos iban al tiro y tiraban por abajo, se sabe que los tiros de presión son por arriba, porque es tumbando objetivos, y ellos iban repitiendo el mismo error. Yo no se que pensar de esté equipo🙉🙊🙈” dijo una seguidora.

Con respecto al comentario de Mateo, también se pronunciaron: “pensé que él se refería a que ahora quedan los Azules más fuertes. Al eliminarse varios participantes azules de menor rendimiento, pues quedan los mejores y es más difícil ganarles.”

Lo cierto es que ya todo está en marcha para que dentro de poco todo se defina y conozcamos al ganador y ganadora de la sexta temporada de la competencia favorita de todos, Exatlon Estados Unidos.