Martín Keuchkerian anuncia regreso a EXATLON 5 EEUU

La última vez que vimos al uruguayo Martín Keuchkerian en Exatlon Estados Unidos fue en el episodio del pasado 11 de marzo, en donde el atleta recibió una llamada urgente y fue informado por la producción del programa de televisión que su madre se encontraba mal de salud, y que le invitaban a que cuanto antes abandonara la competencia para estar con su familia y despedir a su madre en sus últimos días, luego de pelear una larga y agresiva batalla contra el cáncer pancreático.

Inmediatamente Martín partió a Boston a acompañar a su familia en tan duro momento, y logró en efecto darle el último adiós a la mujer más importante de su vida, un momento indudablemente complejo, que el ingeniero aeroespacial de 23 años vivió junto a sus afectos más cercanos, luego de poner su sueño de triunfar en Exatlon Estados Unidos, en pausa temporal.

El regreso de Martín Keuchkerian

Mucho se habló sobre el futuro de Martín Keuchkerian dentro de Exatlon Estados Unidos. Diferentes portales para fanáticos aseguraban que Keuchkerian no volvería, pues había tomado la decisión de permanecer con su familia, y ya que habría ingresado a Exatlon para darle una alegría a su madre que era una fanática consumada, ya no tendría sentido seguir en la competencia.

Pero en el caso de Martín Keuchkerian, nada es más alejado de la realidad. El 15 de Marzo los Contendientes iniciaron circuito con noticias agridulces por parte del uruguayo. Si bien inició informando que en efecto, su madre había fallecido y se encontraba “en un lugar mejor”, también dijo que le habría implorado que continuara y no abandonara la competencia bajo ningún concepto, asegurando así que se reencontrarían pronto en las arenas de República Dominicana, para culminar la cruzada que inició.

Ante este mensaje que emocionó profundamente a todos los Contendientes, “El Vaquero” Kelvin Noeh Rentería, hizo una oración en público por el alma de la madre de Martín, a quien todos están esperando para brindarle todo el afecto que merece para continuar como el guerrero que es.

¡Fuerza, Campeón!

No es la primera vez que sucede

Otra atleta, que casualmente está participando nuevamente en la quinta temporada de Exatlon Estados Unidos, también vivió algo muy similar a Martín Keuchkerian, pero en la segunda temporada de la competencia. Se trata de la futbolista mexicana Norma Palafox, quien en plena competencia, recibió la llamada que su madre había fallecido, y la chica se rompió en un sentido llanto, cayendo en brazos de todos sus compañeros quienes se volcaron a abrazarla ante lo difícil de la situación.

En ese entonces, Norma Palafox, al igual que Martín Keuchkerian, se ausentó por varias semanas de la competencia y a su regreso, parece que regresó más fuerte que nunca y con el combustible necesario para posicionarse cómodamente entre los mejores de la segunda temporada y por poco haber alcanzado el triunfo.

No hay duda que los chicos de Exatlon Estados Unidos, así no ganen la temporada, ya son campeones de la vida, pues al ver sus reacciones ante las pruebas más duras, sólo queda admirarles no sólo por sus destrezas deportivas, sino por su calidad humana inquebrantable.

