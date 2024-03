Maripily traiciona al cuarto Tierra en La Casa de los Famosos: ¿Qué pasó?

Maripily se despertó este viernes como una de las nominadas de La Casa de los Famosos. Lo que quiere decir que el Huracán Boricua podría tener sus días contados en el reality de Telemundo. Ya que el público es quien tiene la última palabra y ella acaba de traicionar a su cuarto Tierra. “Ella tenía miedo de ser traicionada y la verdadera traidora fue ella. En un juego en el que la hipocresía es protagonista, solo la lealtad a tu propia palabra tiene valor. Juzgas las mismas estrategias que celebraste por 9 semanas, no te fuiste leal ni a ti”, opinó una fan del reality.

Resulta que la noche de nominación, Maripily le dio 2 puntos a Lupillo Rivera. Al ingresar al reality, Maripily había prometido lealtad a su cuarto aunque tengas diferencias. Pero eso cambio en la novena semana. Maripily nominó por primera vez por uno de sus compañeros de cuarto, y ese fue Lupillo. Ahora ambos están nominados para ir a eliminación el próximo jueves.

Cabe mencionar que apesar de las diferencias que a tenido el cuarto Tierra con Maripily, ninguno de ellos la nominó. Maripily está entre los nominados porque el cuarto Agua la nominó.

Los nominados de esta semana son Lupillo, Maripily, La Bronca, Alfredo Adame y Cristina.

“Definitivamente es traición! No hay como ayudarla”, opinó un usuario.

Usuarios defienden a Maripily

No todos llaman traicionera a Maripily. “Ella declaró a todos que jugaría para ella sola antes de entrar a nominacion, no cuenta como traición como tal”. Otro agregó: “Nominar a una persona que indirectamente creó una estrategia para nominarla a manos de terceros (a sus espaldas) NO la hace traicionera. Lupillo NUNCA ha merecido la lealtad de Maripily. Así que ME ALEGRO. 😎”

Abajo pueden ver el momento que se quebró el cuarto Tierra cuando Maripily le dijo a todos en la casa sobre el problema que tenía con Lupillo.