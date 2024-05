¿Por qué Maripily Rivera está decepcionada de Madison Anderson?

Luego de que la puertorriqueña Maripily Rivera fue anunciada como la ganadora indiscutible de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, que finalizó el pasado lunes 20 de mayo, la modelo y empresaria, ha concedido una cantidad de entrevistas a diferentes medios de comunicación, tanto de Miami como de Puerto Rico. Cabe recordar que el segundo puesto se lo llevó Rodrigo Romeh y Lupillo Rivera se quedó con el tercer lugar.

La ganadora del maletín con los $200,000 dólares, en las últimas horas ha causado gran revuelo por las declaraciones que dio al medio de Telemundo PR, en donde habló sobre su compatriota y ganadora de la tercera temporada de La Casa de los Famosos, Madison Anderson.

En la entrevista el ‘Huracán Boricua’ se sinceró sobre su relación con Madison Anderson asegurando que desde el día antes de ingresar al reality show, fue la única vez que vio a su compatriota y que no ha tenido más noticias sobre la reina de belleza. Además, dijo, que como boricua que apoyó a Anderson en el programa, y hasta se vio envuelta en problemas por defenderla, ella esperaba lo mismo, más apoyo por parte de Madison, con quien no se ha comunicado.

“Estoy acostumbrada a que la gente me utilice en el momento en que te necesita y después te echan para un lado. Yo a ella la apoyaba, me metí en problemas por defenderla, le regalé ropa de La Boutique, siempre estuve ahí para ella. Desconozco el porqué no hizo lo mismo porque en el momento que me necesitó yo estuve ahí”, declaró Maripily.

Y añadió: “A lo mejor el triunfo mío, ella lo compara con el de ella y vio que fui un poquito más fuerte, no sé, y le molesta. O la persona que tiene al lado no quiere que me salude, no sé lo que pueda pasar”, dijo la ganadora de La Casa de los Famosos 4.

En cuanto a Madison Anderson, ganadora de Miss Universe Puerto Rico 2019 y de la tercera temporada de “La Casa de los Famosos”, la modelo durante los 120 días del reality de Telemundo no pronunció en sus redes sociales sobre Maripily Rivera, pero el día de la final, comentó en el Instagram del programa Hoy Día: “Wepa! Muchas felicidades Maripily”.

Finalmente, cabe añadir que Anderson tampoco habló sobre la competencia ni apoyó a ningún otro participante de esta edición tan polémica.

