¿Cuántos años tiene Maripily?

La participante de la cuarta temporada del reality show, ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo, Maripily Rivera, sigue dando de que hablar en la competición, por la carrera para ganarse los $200,000 dólares. La modelo, empresaria y presentadora de televisión de origen puertorriqueño, ha sido una de las 23 participantes, que se ha logrado mantener dentro de la casa, pasando por varias situaciones no muy agradables con varios de sus compañeros, entre ellos, el mismo cuarto Tierra.

Maripily Rivera, cuyo nombre completo es María del Pilar Rivera Borrero, hace unos meses tomó la decisión de formar parte de los 23 famosos participantes de La Casa de los Famosos 4, para convivir con varias personalidades del mundo del entretenimiento, dejando al descubierto, tu personalidad arrolladora, su carácter, tono de voz, manera de ser y por supuesto, si gran belleza física.

¿Cuál es la edad de la explosiva participante de ‘La Casa de los Famosos’?

“El Huracán Boricua” es ha logrado resaltar entre sus compañeros, y convertirse en una persona mediática dentro de la casa, debido a ello, muchos de los seguidores televidentes, se han interesado en conocer más acerca de Maripily Rivera, y entre conocer su vida personal, se encuentra el conocer varios datos fundamentales de ella, como su origen, fecha de nacimiento, edad y mucho más.

Pues bien, María del Pilar Rivera Borrero nació un 5 de junio de 1977 en Ponce, Puerto Rico, por lo cual su edad actual es de 46 años. Ella, es hija de Héctor Rivera y Pilar Borrero, quienes la criaron en la Isla del Encanto. Maripily Rivera se graduó de bachiller universitario en ciencias con un grado en periodismo de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, lo cual la llevó a trabajar en Univision como reportera.

En el año de 1995, con tan solo 18 años, participó en el certamen Miss Puerto Rico, y para el año de 1999 estuvo en Miss Puerto Rico Petite.

Para el año 2001, nació su único hijo, llamado Joe Joe García, fruto del primer matrimonio que tuvo Maripily con José Antonio García Muñiz, con quien terminó divorciándose.

Luego de esto, a los años, la empresaria, decidió abrir su propia tienda de ropa de moda llamada, Maripily Boutique, ubicada en Guaynabo, Puerto Rico, pero lastimosamente en el año 2007, el local comercial se incendió.

Para el año 2009, se casó con el pelotero puertorriqueño Roberto Alomar, pero terminó pidiendo el divorcio, ya que ella lo acusó de violencia doméstica.

En ese mismo año (2009), incursionó en el mundo de la actuación, cuando interpretó a una camarera de casino en la película puertorriqueña “Miente”.

En el año 2013, la modelo lanzó su propia fragancia llamada MP by Maripily. Y para el 2014, rompió su compromiso con el empresario Albert Rodríguez, con quien planeaba casarse y formalizar su relación, también debido a una acusación de violencia doméstica

Finalmente, en cuanto a su vida, ella por medio de sus redes sociales, en donde cuenta con 1,6 millones de seguidores, se dedica mostrar su vida fitness, su amor por el ejercicio, verse bien, sus logros, momentos familiares y con amigos y su estilo de vida.

En cuanto a los realities en los que ha participado Maripily a lo largo de su vida, se encuentran:

• 2012 – Mira quien baila en su tercera temporada y fue la quinta eliminada

• 2015 – Top Chef Estrellas en su segunda temporada, siendo la quinta eliminada

• 2020 – Estuvo en Guerreros 2020, en el equipo Cobras, pero abandonó el concurso

• 2021 – En Guerreros 2021, fue refuerzo para el Equipo Cobras y solo estuvo de invitada

• 2024 – La casa de los famosos en su cuarta temporada

Maripily Rivera sufrió un derrame cerebral

Para el mes de abril del año 2023, Maripily Rivera sufrió un leve derrame cerebral, así lo confirmó ella misma en una entrevista con La Mesa Caliente.

“Estoy hablando con la amiga mía y me dice: ‘Ay Mari, tienes la boca virada y el ojito apagado’. Yo ignorante, le digo: ‘¡Ay nena, sí! Me inyecté los labios, es parte de eso’”, comenzó diciendo, y aseguró que su amiga insistió tanto fue a realizarse un chequeo médico. “No, no. A mí no me dio absolutamente nada, yo no sentí nada. Al otro día me hago los exámenes y sí, me dio un derrame cerebral, pero fue algo leve. ¿En qué momento? No lo sentí”, finalizó.

Datos personales de Maripily Rivera

• Nombre completo: María del Pilar Rivera Borrero

• Más conocida como: Maripily Rivera

• Lugar de nacimiento: Ponce, Puerto Rico

• Nacionalidad: Puertorriqueña

• Fecha de nacimiento: 15 de junio

• Año de nacimiento: 1977

Edad: 46 años

LEER MÁS: Mujer de 33 años murió tras cirugía de levantamiento de glúteos