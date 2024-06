Maripily habla de la pelea entre Ariadna Gutiérrez y Rodrigo Romeh

Maripily Rivera habló sobre el distanciamiento entre Ariadna Gutiérrez y Rodrigo Romeh. Durante una entrevista con Pamela Noa, el Huracán Boricua dejo claro que ella no tiene nada que ver dentro de la pela de Ari y Romeh. “Yo soy de Tierra y estos son mis nenes. Hay mucha gente contenta por la situación que está sucediendo, pero no saben lo que está sucediendo. [Ellos] están hablando de más y sacando de proporción. Es una relación disfuncional lo que pasa entre Romeh y Ariadna. Yo no me voy a meter. Quiero mucho a Ariadna com una hija…Lo que haya sucedido entre ellos, ellos dos lo tienen que resolver. La gente que está alrededor tienen que respetar lo que está pasando y no lucrarse del mal ajeno. Y hablar cosas que no son…yo no voy a defender una relación. Me da mucha pena que esto este sucediendo y hay que dejarlo a ellos que se peleen, se reconcilien y darle su espacio. Yo voy a estar para los dos”.

Maripily está en contacto con Ariadna y Romeh. “En estos días yo hable con Ariadna de lo mas bien y le di mi consejo. También hable con Romeh y le di su consejo. Ahora estoy decidiendo no meterme. Mientras tanto yo sigo amando a los dos y ahí voy a estar. Ojalá que puedan resolver sus diferencias. Porque yo veo que son unas diferencias [bobas]. Lo están haciendo grande. Los fans dicen que la culpa la tuve yo, que si está con mi hijastra. La culpa ni la tuve yo y a mi hijastra no le gusta Romeh”.

Me imagino que ciertas haters esperaban con ansias esta entrevista para caerle a Maripily como siempre buscan hacerlo… pero nuevamente Maripily les cierra la boca sabiendo ELLA el chisme completo y de primera mano SIN tomar ni el lado de Ari, ni el de Romeh. 👏🏻👏🏻👑#TeamTierra pic.twitter.com/o9wn1nGmWf — chill bunny 🐰🍑 (@chillbunny008) June 26, 2024

Maripily también dice estar orgullosa de su ex compañera de La Casa de los Famosos. “Estoy muy orgullosa de ella porque está realizando su sueño de estar en las pasarelas de Paris. Ella es una mujer bella y exitosa. Ahora mismo está representando lo que es la cultura colombiana. Romeh es un hombre de negocio y lo quiero muchísimo”.