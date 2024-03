Maripily explota contra Romeh: ¿Qué pasó?

Maripily continua llamando “chapeadora” a Ariadna Gutiérrez. Mientras el cuarto Tierra – Lupillo Rivera, Rodrigo Romeh, Ariadna, La Divaza y Clovis Nienow – están sentados en la sala, Maripily está en el otro mueble y empieza a cantar: “chapi chapi chapeadora”. Por lo que Romeh se acerca para decirle que pare y Maripily explota. “Tu eres el menos que debes decir [algo]…ustedes mencionaron a mi hijo con nombre y apellido y eso no se hace”, le dice a Romeh. “Le dijiste al público que yo les daba vergüenza…hasta que no me pidan perdón…mi hijo no te conoce y tú no conoces a mi hijo”.



“Le dijo a Ariadna, chapiadora nuevamente el la habitación Tierra y Romeh fue y le dijo que no haga eso, y claro que no le gustó a Maripily que la corrijan como siempre y comenzó a gritar con una loca”, comentó una usuaria.

Pero en las redes estás las opiniones divididas. Ya que Maripily le dijo a Lupillo lo siguiente en la última cena. “Tu tienes hijas y cómo te sentirías que le hagan a tus hijas lo que tú me acabas de hacer a mí”.

Lo cierto es que Maripily nunca mencionó ningún nombre de las cinco hijas de Lupillo.



Maripily hubiese golpeado a Ariadna

Si Ariadna le hubiese alzado la mano, Maripily estaba preparada para golpearla y no le hubiese importado que sea expulsada porque le dolió que mencionará a su hijo. “La agresividad nunca es defendida, nunca es aceptada, y mucho menos justificada. MARIPILY le mencionó sus hijas a Lupillo y él no se puso así, la señora está quedando mal a nivel internacional y no lo ven sus fans quienes le justifican todo #LCDLF4”, opina un usuario.