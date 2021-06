No vas a creer las manías raras que tienen los atleta de EXATLON: Entérate aquí

EXATLON se ha convertido no solamente en una competencia en la que atletas con grandes calidades físicas muestran sus mejores habilidades, sino también en un espacio para que los televidentes conozcan de cerca las historias de cada uno de los atletas, que se han mostrado con mucha honestidad ante los televidentes.

Y más allá de los aplausos que noche a noche se llevan los participantes del reality show de Telemundo, varios de ellos han querido revelar detalles muy íntimos para que el público los conozca mucho mejor.

A través de un gracioso video, en el que varios de los concursantes hablaron sin tapujos sobre aquellas cosas que los hacen únicos, tanto Rojos como Azules confesaron las manías que tienen y que muchos ni siquiera se imaginarían.

Wilmarie Negrón dio la introducción al clip, asegurando que “todos tenemos algunas manías que nos otorgan un poco de identidad y ese toque de originalidad”, dando espacio a que Viviana Michel fuera la primera en revelar su particularidad en el comportamiento.

“Una manía que tengo, es que a la vez que estoy guisando un platillo, o cocinando en la estufa, tengo que estar limpiando los trastes, porque, no sé por qué no puedo comer si volteó a ver la cocina y están todos los trastes sucios”, comentó la mexicana en el video de Telemundo.

Asimismo, Dania Aguillón, confesó que no puede sentir que está sucia, mientras come y es adicta a las servilletas.

“Mientras estoy comiendo, tengo que tener demasiadas servilletas, porque no puedo ver mis manos sucias, ni siquiera nada. Entonces necesito servilletas para poder continuar comiendo”, dijo la atleta de EXATLON.

Andoni García, de los Azules, por su parte, dijo que su manía incluso sale a flote en lugares que no son suyos.

“No puedo ver un cuadro torcido. Si voy a una casa, y veo un cuadro torcido, lo tengo que enderezar”, aseguró el competidor.

Nathalia Sánchez fue todavía más graciosa al hacer la revelación de su manía.

“Tengo que hacer pipí antes de cada pasada, de cada carrera. No tengo ni ganas, pero sé que voy, y tengo que hacer pipí”, comentó la colombiana de los Rojos.

Jacobo García, por su parte mencionó que su manía, que sale en todas las competencias, tiene que ver con su larga y famosa cabellera.

“Cada vez que paso a un circuito tengo que acomodar este moño muy bien, porque a veces siento que si se me sale, no me va ir bien en la carrera”, dijo el Tarzán de EXATLON.

Mirna Almada mencionó que suele repetir la afirmación que alguien hace, como si fuera una grabadora.

“Lo descubrí, bueno lo descubrió León y es que pregunto mucho cuando hacen una afirmación, por ejemplo (si alguien dice no me gusta ese circuito, ella pregunta: ¿No te gusta ese circuito?). Siempre, siempre”, dijo la joven de los Azules.

Y Jeyvier Cintrón fue quien salió con una de las manías más raras, pues confesó que suele pegarse en la cara cada día para poder tener energía y sacar su furia a flote.

En este link puedes ver las confesiones completas de las manías de los participantes de EXATLON.