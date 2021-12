Manelyk González: ¿Entrenando para EXATLON EEUU?

El inminente regreso del reality deportivo estrella de Telemundo, Exatlon Estados Unidos, ya es un hecho. Tanto así que en los portales para fanáticos ya empiezan a revelar información sobre lo que sería una eventual sexta temporada de la llamada “competencia más feroz del planeta”, luego de una quinta edición sin precedentes en donde se entregaron más de un millón de dólares en premios y resultaron ganadores, por primera vez, un hombre y una mujer; el boxeador boricua Jeyvier Cintrón, y la querida futbolista mexicana, Norma Palafox.

¿Quiénes se sumarán esta nueva temporada a Exatlon Estados Unidos?

Una de las principales inquietudes de los cientos de miles de fanáticos de Exatlon Estados Unidos, es cuáles atletas se sumarían a medir fuerzas en la sexta temporada del programa de competencias deportivas.

Como ya es costumbre en Exatlon Estados Unidos, desde hace varias temporadas, hay un porcentaje de atletas de ediciones anteriores que, aunque no lo lograron en una primera instancia, han regresado por una nueva oportunidad y en búsqueda de la gloria, tal como la propia Norma Palafox, quien resultó campeona en la quinta temporada.

Lo cierto es que han sido mucho los rumores sobre la supuesta “nueva lista de atletas”, que podría incluir nombres conocidos en las arenas de República Dominicana, como Tommy Ramos e incluso la controversial “Pantera” Denise Novoa, que fue expulsada de la quinta edición por razones que aun se desconocen de manera oficial.

Pero hay un rumor que está cobrando fuerza de cara a una sexta temporada de Exatlon Estados Unidos, y es que habrían nombres que si bien no son atletas profesionales, estarían dispuestos a asumir este reto y medir fuerzas en las intrincadas arenas de Exatlon EEUU. Esto no está confirmado de manera oficial, pero no deja de generar conversación en foros de redes sociales, que asoman hasta a influenciadores y otras figuras públicas como potenciales miembros del “Team Famosos” de la feroz batalla de guerreros.

Manelyk González: ¿Entrenando para EXATLON EEUU?

El rumor no ha parado. Desde que Manelyk González, la influencer mexicana que conquistó a las pantallas de Telemundo con su participación en otro reality, “La Casa de los Famosos”, empezó a compartir diferentes y rigurosos entrenamientos a sus más de 13 millones de seguidores en Instagram, el comentario general es que estaría por unirse a la nueva temporada de Exatlon Estados Unidos.

Y de hecho, así lo han compartido diferentes portales especializados con información de Exatlon Estados Unidos, en donde aseguran que dichos entrenamientos de Manelyk, podrían significar una incorporación al programa de competencias, pero se desconoce en qué instancia.





Play



MANELYK ENTRENA PARA EXATLON, ALICIA ES NOVIA DE ROBERTO Y KELVIN CASA DE LOS FAMOSOS 2021-11-28T17:12:10Z

La reacción de los seguidores no se hizo esperar, y mientras algunos reciben a una supuesta suma de Manelyk a Exatlon Estados Unidos con gran alegría, otros no estarían muy convencidos: “Debe estar en una novela. Tiene todo para brillar. No sé si dará la talla en un reality donde van atletas hiperentrenados. Pero de que es una guerrera.. lo es.” dijo una fanática, “Me gustaría a Mane en Exatlon”, dijo otra.

Lo cierto es que al momento esta información no está confirmada de manera oficial, pero al tener más, compartiremos.