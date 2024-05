Mamá de Lupillo Rivera se va contra Maripily: “Es pura grosera”

Doña Rosa, la mamá de Lupillo Rivera, nuevamente es noticia, luego de su encontronazo con los presentadores de Telemundo, Carlos Adyan y Verónica Bastos en el programa Pica y se Extiende, pues ahora, ha salido un reciente video, de ella, hablando sobre Maripily Rivera, junto a su hijo, Juan Rivera.

A tan solo días de la gran final de La Casa de los Famosos, en su cuarta temporada, los ánimos han subido mucho, y por parte de los familiares de los finalistas, hay un ambiente de emoción, apoyo y obviamente, generar campaña para la votación de la final del lunes 20 de mayo.

En este sentido, ha sido la madre del cantante de música regional mexicana, quien ha hablando en contra de la empresaria puertorriqueña, Maripily Rivera. Esto sucedió, cuando el pasado lunes 13 de mayo, se conocieron los siete finalistas, tras la salida de José Reyes “La Melaza”.

En el video, en el cual aparece junto a su hijo, Juan Rivera, quien participó en la tercera temporada de La Casa de los Famosos, la señora Rosa, aseguró que no quiere que el “Huracán boricua” gane la final del reality show.

En sus palabras, se expresó hacía Maripily como una persona grosera, que no es cantante, que solo enseña a las personas y niños, el trasero y el busto. Además, cuando su hijo Juan le preguntó quien piensa que va a ganar, ella dio a entender que sería Maripily, por ser de Puerto Rico.

“La Maripily, esa es la de allá [Puerto Rico]… Pues ojalá que no, es que no te enseña nada, no es cantante, no es nada, es pura grosera, encueratriz… Anda enseñando todo el trasero. Que les enseña a los chamacos, que ande enseñando todo el trasero, y acá se le sale una para acá y otra para allá”, dijo Doña Rosa, haciendo referencia a los atributos de la boricua.

Cabe recordar que la final del programa será este lunes, 20 de mayo de 2024. En donde el ganador o ganadora se llevará la cantidad de $200,000 mil, mientras que el segundo lugar se llevará $100,000 mil y el tercer puesto $50,000 mil.

¿Quiénes son los finalistas de esta temporada?

• Rodrigo Romeh

• Maripily Rivera

• Alana Lliteras

• Aleska Génesis

• Paulo Quevedo

• Lupillo Rivera

• Geraldine Bazán

¿Dónde se puede votar?

El lugar oficial para votar y que tus votos sean válidos, es en la página LaCasaDeLosFamosos.com. El código QR que está en la imagen, también te dirige a las votaciones oficiales.

¿Cuáles son los horarios para votar?

Debe de tener en cuenta que las votaciones tienen cierto rango de tiempo en las que están abiertas. Por ello, debe de conocer muy bien los horarios, para que participe, y alcancé a dar su voto en positivo.

Los días y horarios en que las votaciones están abiertas son:

• Lunes de 7:00 p.m. a 8:30 p.m.

• Martes de 7:00 p.m. a 8:30 p.m.

• Miércoles de 7:00 p.m. a 8:30 p.m.

• Jueves de 9: 50 p.m. a 1:00 a.m.

• Viernes de 7:00 p.m. a 1:00 a.m.

• Domingo de 7:00 p.m. a 1:00 a.m.

Maripily le dijo a Lupillo “maltratador de mujeres”

Tras el día de eliminación, la primera persona en volver a la casa, fue la puertorriqueña, quien por octava vez consecutiva, fue salvada gracias a los votos de los televidentes e ingresó nuevamente, pero su regreso no pasó por desapercibido, pues tras su regreso, a los pocos minutos, ella lanzó unas fuertes palabras, a su rival más directo, el cantante de música regional mexicana, Lupillo Rivera, a quien tendrá que vencer este 20 mayo, para ser la campeona de esta edición.

Al bajar por las escaleras de la casa-estudio, Maripily tildó de “maltratador de mujeres y pandillero” a Lupillo Rivera. De igual manera, la empresaria, dijo que la venezolana Aleska Génesis, era una “pilla” y “pandillera”, ante la mirada de felicidad de sus compañeros, y la de despreció de quienes la querían ver fuera.

“El huracán boricua. Hay Lupillo, Lupillo, que mal te va, que mal te va. Puerto Rico gracias, Estados Unidos, el huracán, categoría diez. En tu cara, papi”, le dice, mientras se rie de forma burlesca. Y continuó diciendo: “Maltratador de mujeres, eso te pasa por maltratar a las mujeres y difamarme y agredir”.

Ante esto, Aleska, se metió en la conversación y le respondió: “La única que maltrata eres tu Maripily”.

Pero la boricua, no se quedó callada y le dijo: “Quinta finalista, la falsa es ella, pilla y el otro un agresor, dos pandilleros, dos para tal cual, falsos. Lupillo y Aleska los más falsos”.

