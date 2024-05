La mamá de Lupillo Rivera se va contra los presentadores de Telemundo

Doña Rosa, la mamá de Lupillo Rivera, se fue contra Carlos Adyan y Verónica Bastos de Pica y se Extiende, de Telemundo. La señora empezó diciendo que estaba feliz de haber recibido un mensaje de su hijo Lupillo en el Día de las Madres, “a pesar de que nunca me dejaron entrar a La Casa de los Famosos”.

La mamá de Lupillo aprovechó la entrevista con Pica y se Extiende para expresar su molestia con los presentadores -Carlos Adyan y Verónica Bastos. “Ahora me toca posicionarme con ustedes”, dijo Doña Rosa y les pregunta: “¿Por qué [atacan] a mi hijo, por qué [atacan] tanto a mi hijo? ¿Les pagan más?“. Doña Rosa dijo que ella a escuchado todo lo que Verónica y Carlos hablan de Lupillo. “No creo que está bien…echenle a todos…Ahora les toca a ustedes aguantar lo que yo voy a decir”, dijo Doña Rosa a los presentadores.

Mientras que el presentador Carlos Adyan trataba de defenderse, Verónica Bastos le decía que la deja hablar. Pero obviamente molesto, Carlos dijo que “yo no puedo ir en contra de lo que yo pienso. Con todo respeto estamos aquí abiertos para que usted de su opinión. Y nosotros tenemos el derecho de dar la nuestra”. Y agregó: “Si no me gusta el comportamiento de tu hijo, yo tengo el derecho de decirlo”.

La mamá de Lupillo le contestó: “Me lo han quemado tanto a mi hijo que hasta acá me huele a carne…Ustedes me lo han quemado y me lo siguen quemando”.

Carlos le dejo claró a Doña Rosa que “no me arrepiento de nada de lo que he dicho“.

Mientras que Verónica Bastos trataba de calmar el ataque. Carlos continuaba defendiendo su posición y Doña Rosa expresaba su molestia.

Al final, Doña Rosa agradeció por el favor que están haciendo a Lupillo. No dijo que clase de favor pero dijo que aunque Lupillo no gane, para ella si es un ganador. “Por favor no lo quemen tanto por una fregada”, finalizó Doña Rosa.