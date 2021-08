Mack Roesch tiene nueva novia ¿Quién es?

El ex participante de la cuarta temporada del reality deportivo de Telemundo, Exatlon Estados Unidos, Mack Roesch, desde su primera vez en la competencia, durante la segunda temporada, y luego en la quinta, en donde tuvo una participación que se vio atropellada por una lesión que frenó su camino que, de lo contrario, habría podido llevarlo a la gran final, pues no hay duda que ha sido uno de los mejores atletas que ha puesto pie en la llamada “competencia más feroz del planeta”.

Mack Roesch: Atleta y galán

Pero si bien Roesch, tanto en la segunda como en la quinta entrega, sorprendió a todos con sus destrezas deportivas, también aprovechó, en su momento, de conseguir el amor, luego de haber conquistado a la entonces reportera del programa de competencias, Jessica Cediel.

Ambos tuvieron un sonado romance que incluso llegó a una propuesta de matrimonio que tan sólo meses después, se acabó, y con esa ruptura llegaron una serie de dimes y diretes de ambas partes que acapararon titulares y la prensa del corazón en todos lados, e incluso, generó una acalorada batalla por el anillo de compromiso que al día de hoy, se desconoce si Jessica finalmente devolvió.

Luego de todo el escándalo, tanto Jessica, como Mack, tomaron la decisión de no tocar más el tema públicamente y ambos emprendieron diferentes proyectos. Mack Roesch regresó a la quinta temporada de Exatlon Estados Unidos, y Cediel, por su parte, se encuentra conduciendo diferentes programas de televisión en su natal Colombia y a la vez, emprendiendo varios proyectos en conjunto con sus hermanas.

Aunque por el lado de Mack, si bien se ha mantenido soltero, el joven experto en obstáculos ha sido ligado a la estrella boricua Maripily, pero no fue sino hasta recientemente, cuando Roesch reveló que su corazón está ocupado por una hermosa chica llamada Darianny Soto, que es abogada y con quien se le ve disfrutando diferentes momentos, algo típico de una joven pareja.

Con el mensaje “These Are The Good Days” (Estos son los días buenos) y diferentes hashtags alusivos a la pareja, Mack Roesch reveló al mundo que está enamorado y la opinión de sus seguidores no se hizo esperar. Mientras que muchos le felicitaron por esta nueva relación y por lo hermosa de la chica que le acompaña, otros seguidores del célebre atleta aseguran que es “idéntica a su ex Jessica Cediel.”

Pero Darianny, la nueva novia de Mack, solo tuvo agradecimiento para todos los que les enviaron los mejores deseos: “Señores!!! Estoy enamorada de Mack Roesch y de sus lindos comentarios! OMG, ustedes son muy especiales!! Mi Insta ahora mismo está colapsado, pero les prometo un live pronto para que me conozcan!! Besos bendiciones” aseguró, a lo que Mack sólo respondió: “Mi amorcito”.

De cualquier manera, esperamos que con este nuevo romance junto a Darianny, Mack Roesch encuentre toda la paz que ha estado buscando en una compañera que le entienda y con la que se compenetre como nunca antes.

¡Felicidades a la pareja!