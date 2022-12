EXATLON: ¿Por qué Mack Roesch y Nate Burkhalter están pidiendo ayuda?

Exatlon Estados Unidos en su edición “All Stars”, está a punto de llegar a su esperado desenlace, en donde se conocerán si los ganadores serán los que iniciaron la llamada “edición mundial”, o algunos de los rostros emblemáticos que volvieron a culminar el sueño que se plantearon una vez; alzarse con el triunfo en la “competencia más feroz del planeta”.

Edición “All Stars”: Sólo los más fuertes

Cuando anunciaron que Exatlon Estados Unidos Edición Mundial iniciaba una nueva etapa, la esperada All Stars con los atletas más importantes en la historia de la competencia, habían muchos nombres que hoy están participando y era obvio que así lo harían como Viviana Michelle, Ana Parra, o Kelvin Noé Rentería.

Pero también hubo otros que dejaron por fuera, ellos fueron Mack Roesch (la máquina de Tampa, Fl) y Nate Burkhalter (ganador de la cuarta temporada). A pesar de su fuerza atlética y que, en el caso de Nate, siempre está demostrando sus entrenamientos a través de las redes sociales, no fueron convocados.

Fue el propio Mack Roesch que recientemente compartió un link en redes sociales que llevaba a sus seguidores al canal de YouTube de Nate Burkhalter, al llegar ahí tienen un video que lleva por título “Team Gringo” entrenando para el All Stars, y se pueden ver a Roesch y a Burkhalter haciendo un entrenamiento digno del circuito más fuerte. Como era de esperarse los mensajes de los seguidores apoyándoles no se hicieron esperar.

También en el video que compartimos abajo, hablan de esta posibilidad de un “Team Gringo” que lo conformen Jordan O’Brian, Nate y Mack en este clip informativo que pueden ver aquí:

NOTICIA!! NATE PIDE AYUDA, GEMELOS FESTEJAN, GANA VILLA Y LO ELIMINA, Exatlón Estados Unidos EEUU #7 #ExatlónEstadosUnidos #ExatlonEEUU #ExatlonEEUU7 2022-12-05T01:51:06Z

En el video que compartió Nate en su canal de YouTube, se ven clips de Exatlon Estados Unidos bajo la narración de Erasmo Provenza, junto a Mack haciendo diferentes entrenamientos en el que demuestran su óptima capacidad física a través de circuitos improvisados.

Los seguidores no pararon de enviarles los mejores mensajes de apoyo y buenas vibras, indignados ante el hecho de que ambos atletas no forman parte de la edición All Stars: “Buenisimos Atletas MACK Y NATE el DUO PERFECTO son mis FAMOSOS preferidos”, “Que chulos mis latín gringos los amo”, “Tienen k traerlo al comenzar el juego no de soporte. Están estrenando mucho el muy descansando. No es justo para los atletas k ya están muy cansado y an trabajado mucho para k venga un atleta recién llegado y se gane el premio.”, son sólo algunos de los comentarios.

El video del entrenamiento lo pueden ver aquí: