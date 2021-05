Mack Roesch hace encuesta: ¿La gente quiere que regrese a EXATLON?

Si hay un atleta que ha tenido una trayectoria particular en Exatlon Estados Unidos, ese es el miembro del Team Famosos, Mack Roesch. El atleta nativo de Tampa, Florida, experto en carreras de obstáculos, ha destacado en la historia de la competencia como uno de los atletas más integrales, dando siempre una demostración de destreza atlética impecable, que va a la par de una buena actitud que ha demostrado constantemente con todos sus compañeros.

Pero no todo, siempre puede salir bien, y si bien Mack Roesch, gracias a su desempeño se ha convertido en un favorito de la audiencia del programa de competencias, son las lesiones en los circuitos las que le han puesto un freno a una carrera que de lo contrario, nos atrevemos a asegurar que lo habría llevado a la gran noche final de la competencia en las dos oportunidades que se ha presentado, la segunda y la quinta entrega.

Desde que inició la quinta edición de Exatlon Estados Unidos, y se pudo conocer que Roesch formaría parte de los atletas que regresaban a las arenas de República Dominicana para alcanzar la gloria, su determinación habló por sí misma y Mack se posicionó cómodamente en los primeros lugares de la tabla de rendimiento, pero lamentablemente se volvió a repetir la historia, y una ruptura de los ligamentos de su hombro puso fin a un camino que de otra manera, lo habría llevado muy cerca de levantar ese trofeo que lo nombraría ganador.

En su momento, Mack se mantuvo desde el banquillo apoyando a sus compañeros del Team Famosos con la esperanza de regresar en su momento pero, el presentador Frederik Oldenburg le informó que su tiempo de recuperación excedía los impuestos por la producción de Exatlon Estados Unidos con respecto a la recuperación de las lesiones, por lo que debía salir del programa de competencias y enfocarse en su pronta recuperación.

Roesch se tomó esta salida como una oportunidad para crecer emocionalmente, cuidarse y recuperarse de su lesión. Esto lo pudieron ver de cerca sus seguidores en redes sociales, en donde “La Máquina”, como es apodado, nunca dejó poco a poco de aumentar entrenamientos que lo llevaran a la recuperación absoluta. Además, como buen atleta, Mack entiende que el ejercicio si bien a veces te puede lesionar, casi siempre puede curarte, y así lo tomó.

Desde que se ha mostrado activo de nuevo, Mack Roesch no ha parado de ser vocal con respecto a sus deseos de regresar a la quinta temporada de Exatlon Estados Unidos. Si bien esta es una temporada que ha resultado sin precedentes, en donde han pasado situaciones nunca vistas en la historia de la competencia, un refuerzo o regreso de Mack Roesch a estas alturas resultaría muy complicado. Es por eso que el primer “gringo” de la competencia hizo una encuesta a sus seguidores, si les gustaría verlo de vuelta en esta quinta edición, o en una próxima, y esto fue lo que contestaron los seguidores:

Las opciones eran si les gustaría verlo de regreso ahora, o en una eventual sexta temporada y el resultado fue: 57% quisieran verlo regresar en la actual temporada y 43% en la próxima. Roesch se pronunció bastante emocionado sobre esto:

💥gracias a todos por hablar y se ve bastante cerca casi 50/50 con esta temporada de @exatlonestadosunidos a la cabeza de los votos, puedo estar de acuerdo con ambos grupos, los amo todos gracias familia❤️🎯❤️🥇🦾💨💨#exatloneeuu Gods will not my own Amen 🙏