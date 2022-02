¿Hay machismo en EXATLON 6 EEUU? Las redes reaccionan

La sexta temporada de Exatlon Estados Unidos está en marcha, con algunos cambios en relación a otras entregas, pero con emociones a millón, un grupo de atletas completamente nuevos, y un sueño en común, el de convertirse en ganadores del ansiado trofeo; ese que los corone como ganadores de la sexta edición y los lleve a recibir el premio de 200,000.00 dólares en efectivo y poner sus nombres junto a los de leyendas como Marisella “Chelly” Cantú, Valeria Sofía “La Rebelde”, El Venado Medina, Nate Burkhalter, Norma Palafox y Jeyvier Cintrón.

Exatlon Estados Unidos: ¡Mucha Polémica!

Si bien la llamada “Competencia Más Feroz del Planeta” siempre genera muchos comentarios en redes sociales, a veces sobre los circuitos, otras sobre determinados atletas, y en algunos casos sobre diferentes rumores que empiezan a correr como la espuma y si bien algunos terminan confirmándose, otros terminan siendo sólo eso, rumores que demuestran lo mucho que los fanáticos están pendientes e involucrados con todo lo que sucede en el reality deportivo estelar de la cadena Telemundo.

¿Hay machismo en EXATLON 6 EEUU?

Pero a la par con los duelos de infarto, también ocurren situaciones que encienden las alarmas de los fanáticos, y si bien a veces no son reales, siempre son puntos de conversación en las redes sociales, tal como habría sucedido con un presunto caso de “machismo” que habría ocurrido en las arenas de la feroz batalla deportiva.

Pero como es posible que exista el machismo en una competencia como Exatlon Estados Unidos, en donde se fomenta la igualdad de condiciones deportivas entre hombres y mujeres: De acuerdo a un video publicado por el Portal de YouTube para fanáticos, JacoJRx2, los alegatos de machismo en Exatlon Estados Unidos vienen sucediendo con mayor evidencia en la actual temporada, y debido a esto varios fanáticos habrían comentado al respecto.





En el video resaltan que han habido incesantes comentarios por parte de los miembros del Team Rojo (Famosos) ante una presunta falta de puntaje por parte de las chicas del Team, pero los comentarios que encendieron la polémica fueron los de “Perfecto”, cuando aseveró que algunas participantes se escondían y tomaban la decisión de no participar en los circuitos, y que le estarían dejando la responsabilidad a otros atletas para que sacaran la casta por el equipo.

El presentador del video asegura que si bien los comentarios de “Perfecto” fueron fuertes, estos se habrían malinterpretado en redes sociales, en un tiempo en el que existe en la mayoría del mundo una sensibilidad exaltada ante diferentes temas. Y los seguidores, al parecer le estarían dando la razón: “Dios mío buscando chisme donde no lo hay esta vez es cuando los atletas están más unidos no hay tanta rivalidad cómo en otras esta es la temporada más armoniosa yo e visto todas las temporadas perfecto sólo habló con sus compañeros de forma amistosa yo no vi machismo Dios mío.” indicó una seguidora.

“Tanta gente que le busca las 7 patas al gato como saben que los rojos están ganando hablan de ellos si en esta temporadas los azules no sirven y le hacen bulling a los rojos y eso no lo dicen el frank con su actitud y el baile de polo le hacen bulling porque eso no lo hablan. Porque para usted siempre son los preferidos los azules por eso hacen el chisme.” dice otro fanático exaltando ciertos detalles de ambos equipos.

Lo cierto es que desde aquí esperamos que dicho no sea el caso de una competencia como Exatlon Estados Unidos, en donde debe predominar es el compañerismo.