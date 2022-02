Tras salvarse, Lupita Gavilanes confiesa quién es su mayor oponente en EXATLON

Tras estar a punto de salir de la sexta temporada de EXATLON Estados Unidos el fin de semana, al enfrentarse a Natalia Palacios, la experta en Crossfit, Lupita Gavilanes, ha demostrado haber entendido que necesita sacar sus habilidades al máximo nivel para poder seguir en el reality show.

Y en una confesión muy honesta, que compartimos aquí en video, hablando con el presentador del show, Frederik Oldenburg, Lupita reveló quién cree que es su mayor rival y el atleta con quien debe competir más.

A pesar de los elogios que recibió por parte de Oldenburg, quien destacó la rapidez de la joven, la deportista confesó que tiene más que claro que la llamada “Competencia más feroz del planeta” es muy exigente y necesita enfrentarse a su mayor rival: ella misma.

“Me siento muy emocionada. Siempre he dicho que esta competencia es más que claro que como atletas nos pone a nuestro límite. Pero siempre he creído es una lucha contra ti mismo”, comentó la integrante del equipo de los Contendientes, advirtiendo que no piensa bajar la guardia en esa lucha con ella.

“Cada circuito al que vas, aprendes más de ti, y así lo tomo: un reto quizá. Soy rápida, pero no por eso me voy a confiar. Voy a seguir dándolo todo, y voy a seguir luchando contra mí misma”, agregó Lupita

La joven también se refirió en otro video a lo que sintió al enfrentarse a su compañera de equipo, Natalia Palacios, con quien además sostenía una bonita relación, y destacó que aunque fue duro haberse enfrentado a alguien de su “team”, también le dio más fuerzas para enfrentar lo que venga.

“Fue una experiencia muy dura para mí. A pesar de que estaba corriendo con alguien de mi equipo, algo que fue horrible, la verdad no quisiera volver a tener ese sentimiento, pero para mí fue como un despertar, como una segunda oportunidad que me está dando Dios, y esta experiencia”, comentó Lupita. “El miedo yo ya lo perdí. No siento miedo de ir contra quien sea; somos tú y yo”.

Sobre Lupita, al salir de la competencia Natalia hizo referencias positivas y mencionó que siente que es una mujer de muy buen corazón, además de ser una gran atleta, y agregó que siente que será muy útil para que los azules esta vez puedan hacer realidad su sueño de ganar el show.