¿Lupillo Rivera ya no formará parte de Team Tierra?

Lupillo Rivera parece andar en plan de salirse de Tierra de La Casa de los Famosos. Ya que este fin de semana el cantante durmió en el cuarto Agua. Lupillo durmió en el cuarto Agua después de enterarse que Rodrigo Romeh le había preparado una cena romántica a Ariadan Gutiérrez. “Lupillo va a hablar con Aleska y Alana, pienso para ver si lo aceptan en Agua si ellas lo dejan estar ahí. Su salida de Tierra es inminente!”, comentó un usuario en las redes.

A Lupillo se lo ve entrando al cuarto Tierra este domingo, pero no se sabe de que hablaron ya que Telemundo continua censurando las cámaras. Pero Maripily reveló algunos detalles de lo que pudo haber pasado la noche del sábado cuando censuraron las cámaras por varias horas.

Antes del posicionamiento del domingo, Maripily habló de los engaños de Ariadna que ha hecho que Lupillo y Romeh se peleen. “Yo lo que percibo es que la verdad siempre sale a reducir. Las mentiras siempre salen y quienes son los traidores”, aseguró Maripily. “El cuarto Tierra está traicionando a Lupillo. Esta señorita Ariadna siempre está diciendo sus mentiras y se las cree. Siempre se pone celosa que Cristina comparta con Clovis y que Aleska comparta con Clovis. Romeh es un traidor, ya traicionó a Lupillo. Ella pone a pelear a Lupillo y a Romeh…son mentiras tras mentiras”.

Ariadna contestó que “todo lo que dice Maripily es correcto”.



Lupillo dice que fue traicionado por el cuarto Tierra

Lupillo está serio. Durante el posicionamiento del domingo, Lupillo no soltó ninguna sonrisa. Esta es la primera vez que Lupillo no ha soltado ninguna sonrisa durante todo el programa. Parece que la pelea con su cuarto Tierra fue en serio y podría estar pensando en renunciar a su equipo. Cuando Maripily dijo que Ariadna era una mentirosa y que el cuarto Tierra lo estaba traicionando, Lupillo se mantuvo serio y no hizo ninguna mueca. Esto podría ser el final del cuarto Tierra.

Cuando se posicionó detrás de Maripily dijo que fue traicionado por su equipo. “Después de una traición tengo que cambiar mi posicionamiento”, dijo Lupillo mirando a Romeh y a Ariadna. También dijo que quiere hablar con Maripily. Parece que quiere formar un nuevo equipo con el Huracán Boricua.