Lupillo Rivera reveló detalles de su supuesto romance con Belinda

Durante las últimas horas, el participante de la cuarta temporada del reality show, ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo, Lupillo Rivera, no ha caído muy bien entre los televidentes del programa, quienes están arremetiendo en contra del cantante mexicano, por unas declaraciones que realizó.

Guadalupe Rivera Saavedra, quien actualmente se encuentra nominado dentro de la casa, se convirtió en el tema de conversación en las redes sociales, por recientemente dar detalles sobre la supuesta relación que tuvo con la cantante Belinda.

Ambos mexicanos, fueron vinculados sentimentalmente, cuando en el año 2019, fueron parte del jurado del reality show “La Voz México” de TV Azteca, aunque ninguno de los dos, nunca confirmó dicha relación.

Pues el interprete de la canción “Por Una Mujer Bonita”, hizo una serie de comentarios acerca de lo que vivió durante su supuesto romance con Belinda, detallando aspectos muy íntimos, lo que ocasionó que los internautas, aseguraran que era una falta de respeto contra la mexicana.

Durante una conversación con sus compañeros de competencia, Lupillo Rivera, confesó que sí tuvo un noviazgo con Belinda, diciendo que dicha relación, era la cantante quien “estaba loca por él”.

De acuerdo con sus palabras, dio a entender, que Belinda fue quien dio el primer paso, y le recriminó que el mexicano, no se hubiera dado cuenta de lo que ella sentía por él.

“Es que tú no sabes y no lo ves (me dijo Belinda). Le digo ‘¿Qué?’, y me dice ‘yo estoy loca por ti. Estoy enamorada de ti’”, dijo Lupillo.

Y continuó diciendo: “En mi mente pensé ‘me están jugando una broma y hay cámaras ocultas’ yo pensé, porque así era el show a veces. Empecé a ver las esquinas y pues no había ni una cámara”.

Según el relato de el “Toro del corrido”, este le dijo: “Le dije ‘discúlpame por no saber, por no poner atención. Claro que me encantas, desde el primer día lo notaste. Me encantas, esa es la verdad’”.

Finalmente, Lupillo, concluyó la conversación contando que mientras ellos se encontraban en un lugar público, Belinda “agarró y aventó las botellas y se subió sobre la mesa y me empezó a besar sin parar. Le hice la seña al mesero para que cerrara la cortina, para que nadie viera. Yo siempre cuidando. Y ella me seguía besando, ahí nos quedamos”.

A raíz de estas polémicas declaraciones, muchos calificaron a Lupillo Rivera de “ridículo” y de no ser para nada un “caballero” como él lo dice.

“Belinda, demándalo para que aprenda a respetar a las mujeres”, comentó un usuario.

Alguien más dijo: “Ese tipo de cosas las cuentan cierto tipo de hombres cuando quieren atraer a la que está frente a ellos”

“Que mala suerte tuvo Belinda y Ariadna de conocerlo. Yo creo que él le hizo a beli lo mismo que quizo hacer con Ariadna. Que le dijo que no y él se hizo la película”, escribió alguien más.

Hasta el momento Belinda no se ha pronunciado sobre los comentarios que el cantante ha lanzado en La Casa de los Famosos, respecto a la presunta relación romántica que ambos tuvieron.

La relación entre Lupillo Rivera y Belinda

Tras su separación de su esposa Mayeli Alonso, se relacionó a Lupillo Rivera con la cantante mexicana, Belinda, debido a que el cantante de “Por Una Mujer Bonita”, formó parte como jurado del reality show “La Voz México” de TV Azteca en 2019, en donde conoció a Belinda Peregrín Schüll​​ y sostuvo una relación amorosa por unos seis meses.

En la octava temporada del concurso de talentos, comenzó su romance, y después hicieron un dueto del tema “Amor de los dos”. De igual manera, de acuerdo con las propias palabras de Rivera, en “La Casa de los Famosos”, Belinda fue una mujer importante en su vida, se la llevaba bien con sus hijos, y estuvo perdidamente enamorado de ella, hasta el punto de tatuarse su rostro en el brazo. Al final de todo, la pareja terminó su relación y Lupillo se borró el tatuaje.

LEER MÁS: Mujer de 33 años murió tras cirugía de levantamiento de glúteos