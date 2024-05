Lupillo dice que si Ariadna dormía con él no se iba de Tierra

Lupillo Rivera sigue hablando de Ariadna Gutiérrez en La Casa de los Famosos. En esta ocasión el cantante de música regional mexicana estaba hablando con Alana Lliteras y Geraldine Bazán, sobre lo que Ariadna Gutiérrez debió haber hecho para que él regrese al cuarto Tierra. “Si la muchacha hubiera hecho lo que dijo Aleska. Yo si me hubiera regresado [a Tierra]. Era nada mas ‘sabes que ahorita estás enojado, yo me voy a dormir en esta cama. Ustedes me disculpan pero yo voy a estar con él'”, dijo Lupillo en el video de abajo.

Esta a causado muchas criticas en contra del habitante de LCDLF4. “Este hombre si está loco. Quería que Ari se fuera a dormir con él al Cuarto Agua. Que si ella hubiese [hecho] eso. Él n saldría de Tierra”, opinó Lizbeth en Twitter.

Mientras otro fan del show está feliz que Ariadna ya no está en el reality. “Cada día agradezco más que Ariadna no se haya ido detrás de él y aún que me dolió que no esté en la final me alegro de que ya no esté en esa casa cerca de ese tipo”, comentó Roni. Y agregó: “Está obsesionado el tipo”.

Otra dice: “Lupillo es la representación de todo lo que está mal en un hombre, todos los días dice que Ariadna “debió irse con el y así el no hubiera hecho el berrinche”, Ariadna lo rechazo no solo por feo SI NO POR LO PODRIDO QUE ESTÁ POR DENTRO”.

Lupillo dice que si “[Ariadna] hubiese actuado inteligentemente y diferente, yo me hubiese regresado”. Una televidente reaccionó diciendo que “lo que no esta soportando el viejo asqueroso es que Ariadna te dio fuetazo. Pensaste que te iba a rogar. Qué feo que te haya bateado a nivel nacional. Por eso estás lleno de odio y esa será tu cruz”.