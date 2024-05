Lupillo muestra cómo van las votaciones: ¿Producción pasó información?

Lupillo Rivera muestra cómo van las votaciones entre el primer y segundo lugar en La Casa de los Famosos. Resulta que este lunes 20 de mayo es la gran final de LCDLF4. A la cual llegaron cinco finalistas: Lupillo Rivera, Maripily Rivera, Rodrigo Romeh, Alana Lliteras y Geraldine Bazán. Pero solamente uno se llevará el premio mayor de 200 mil dólares.

Tras la eliminación de Aleska Génesis, Lupillo se sentó frente a las cámaras para pedirle a su público que voten por él. “No hay que parar los votos. Hay que hacer una gran diferencia”, dice Lupillo mostrando con sus manos como van los votos entre el primer y segundo lugar. “Así vamos entre le primero y el segundo lugar…Solo votando, votando, votando sin parar…es mucho lo que pido yo sé. Pero se los pido de todo corazón y amor. Se los agradezco mucho”.

En el video, Lupillo muestra con sus manos lo cerca que van las votaciones entre el primer y segundo lugar. Algo que ha despertado las sospechas de fraude. “¿Y él como sabe? 😏🤔 Me huele a fraude. Desde que pusieron solo apoyo de Puerto Rico para Maripily y los Angeles para Lupillo en Pica y se extiende. Se ve el favoritismo”.

Cabe mencionar que los habitantes de LCDLF4 no puede recibir información sobre las votaciones o del mundo exterior.

FRAUDE ‼️‼️‼️ dando a entender que le están dando información de votos. VOTEN POR ROMEH 🏆 el mal no puede GANAR. Un acosador maltratador enfermo sexual no puede ganar. El público no LO QUIERE #LCDLF4 pic.twitter.com/Sf2N57suh1 — 🜲 VOTEN POR ROMEH (@cloudprple) May 20, 2024

Lupillo volvió a repetir sobre cómo van las votaciones entre el primer y segundo lugar cuando ya estaba en cama.

Yo me pregunto como Lupillo sabe como van las votaciones,ya lo he escuchado decirlo 2 veces,@EndemolShineBD @LaJefaTLMD @Telemundo

Uno ya ni puede creer en que es un proyecto que respeta la audiencia y sus votos.#LCDLF4 pic.twitter.com/6iCL4vN4Z6 — Monilajefa (@monilajefa) May 20, 2024

Pero otros aseguran que Lupillo no sabe cómo van las votaciones. “No le crean al manipulador, es solo para hacerse ver fuerte. El sabe que algo anda mal al salir Aleska”, comentó Jazz en las redes. “Este señor no sabe nada…cree que con sus declaraciones intimida a la gente colocándose en un pedestal… no decía bien seguro que Aleska sería el 2do lugar??”.

Mientras que otros bromean: “Lupillo no te preocupes que Romeh te lleva más de cincuenta por ciento”.