Lupillo Rivera interrumpe cena romántica de Rodrigo Romeh y Ariadna Gutiérrez

Rodrigo Romeh y Ariadna Gutiérrez fueron sorprendidos por Lupillo Rivera mientras cenaban bajos las estrellas en La Casa de los Famosos. “Te acabaste el cuarto”, le dijo Lupillo a Romeh, refiriéndose que él había puesto fin al cuarto Tierra.

Romeh y Ariadna se rieron cuando vieron a Lupillo, como si no pasaba nada, hasta lo llamaron para que se una a la cena. Pero el momento se volvió tensó cuando se dieron cuenta que Lupillo estaba molesto. “¿En qué habíamos quedado Romeh?”, pregunta a Romeh.

Maripily luego le pregunta a Lupillo: “¿No eras tú que estaba enamorado de ella? Te quitaron la novia. ¿Sientes celos?”. Lupillo le contesta: “Se siente gacho”.

Lupillo se va al cuarto Agua. Romeh entra para hablar con Lupillo. “No entiendo en que punto no se entendió lo que habíamos hablado ayer”, le dice Romeh.

Lupillo le contesta: “Si no tienes los p**tos huevos para hablar, no me hables. Tú y yo quedamos en algo. En que yo iba a seguir adelante”.

Romeh: “Ahí no quedamos…tú estas acabando el cuarto [Tierra]”.

Lupillo: “No. Acabaste el cuarto tú solo…me estas faltando al respeto…va a ver pedo”.

Romeh: “Hombres es de respeto. Yo no te estoy faltando al respeto”.

Lupillo: “Ya me estás calentando”.

Cuando Lupillo se empieza a sacar el micrófono, La Melaza se levanta rápidamente y se pone en medio de ambos. Por si es que empieza una pelea física.

Ariadna piensa que el encierro está haciendo a Lupillo actuar así

Ariadna, Romeh y Divaza hablan de lo que le podría estar pasando a Lupillo. Al parecer ya le dijo “Te amo”. “Te puedes enamorar pero no amar en 2 meses”, dice Romeh. Mientras que Divaza asegura que se sorprendió mucho cuando Lupillo dijo algo como “te amo…eres lo más bello que me a pasado en la vida…le hubiese bajado el cielo”.

Divaza agrega que “el encierro vuelve loco a la gente”. Ariadna asegura que Lupillo es “un gran hombre y voy a pensar que es el encierro es lo que lo está haciendo actuar así”.

Ariadna le dijo que No a Lupillo

Durane una conversación entre Ariadna y Lupillo, ella le dice que no quiere nada. A pesar que él ya le ha dicho que si no le corresponde él le ha dicho “que ella va a quedar mal. Yo no voy a quedar mal. Yo voy a quedar mal si ustedes le empiezan a poner ese morbo y esa maldad a la situación”.

Lupillo le dice: “Yo no quiero dar un paso atrás”.

Ariadna: “Yo no vine a eso. Yo te dije mi prioridad y te explique todo. Ya hable contigo. Pensé que habías entendido. Me doy cuenta que no. Osea, no puedo hablar con nadie porque le estoy dandole entrada?”.