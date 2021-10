Luego de ganar EXATLON 5 EEUU: Jeyvier Cintrón anuncia regreso al ring

El campeón de la quinta temporada de Exatlon Estados Unidos, Jeyvier Cintrón, fue un favorito desde el principio en una temporada particularmente larga, histórica, y sobretodo muy inusual. Cintrón, campeón de boxeo llevando la bandera de su natal “Isla del Encanto”, Puerto Rico, acarició el triunfo en la última entrega de la apodada “competencia más feroz del planeta”.

Desde su llegada a Exatlon Estados Unidos, una de las características de Jeyvier Cintrón, apartando su buena energía y eterna sonrisa, fue su sinceridad con respecto al boxeo, disciplina que le ha dado no sólo reconocimiento, sino que él mismo lo califica como su “primer amor” y en repetidas oportunidades anunció que al terminar la competencia, eventualmente volvería.

En una de las entrevistas previas a las extensas jornadas, Cintrón aseguró que desde pequeño entendía el valor del sacrificio gracias a su padre, y que ese sacrificio lo había llevado a alcanzar grandes logros en el boxeo, y está confiado en que los fieles fanáticos que siguen cada uno de sus pasos desde mucho antes de Exatlon Estados Unidos, están esperando que vuelva a retomar esa primera pasión.

Luego de, junto a Norma Palafox, haber alcanzado el triunfo en Exatlon Estados Unidos, Jeyvier Cintrón parece no haberse olvidado de sus comentarios, pues recientemente compartió una foto de vuelta al ring de boxeo, dispuesto a volver con toda la fuerza que siempre le ha caracterizado.

“I’m Back mi gente! Espero contar con su gran apoyo.” Dijo Jeyvier.

La reacción de los seguidores de Cintrón fue, en su abrumadora mayoría, muy favorable pues todos quieren verlo de vuelta al ring haciendo lo que mejor sabe hacer. Esta fanática le dijo: “Jeyvier siempre cuenta con mi apoyo..knockout knockout bendiciones.”

Por otro lado, este otro seguidor resaltó el desempeño de Jeyvier en Exatlon, compartiéndo estas emotivas palabras: “Los aficionados de Exatlon y más los fanaticos de team famous, jamás te olvidaremos, nos hiciste gritar, rezar que no te pasara nada cuando corrías esos circuitos, te quedaste en los nuestros corazones , te deseo muchos triunfos en tu carrera deportiva, bendiciones muchacho.”

Y sus compañeros de Exatlon no fueron cortos en elogios y mucha motivación para el campeón, Octavio “Tavo” Gonzalez le escribió: “Metele compadre knock out knock out knockout”, Gabba Del Mar escribio: “ESOOOOO” y Nicole Regnier le dijo: “Dale gordis !!!!!!!”

Es que no hay duda que durante su paso por Exatlon Estados Unidos, Jeyvier Cintrón se ganó el cariño de cada uno de los atletas que tuvieron el privilegio de conocerle y compartir con él. Recordemos que Cintrón tiene amplia experiencia lidiando con esta fama y reconocimiento gracias a sus destrezas atléticas y deportivas. A sus 26 años, el talentoso boxeador boricua a representado a su país en varios juegos olímpicos, más concretamente en Londres 2012 y en Río 2016, convirtiéndose así en el primer atleta de esa disciplina en representar a la Isla del Encanto en el máximo evento deportivo a nivel global.

Y sobre esa inolvidable experiencia, en su momento Jeyvier aseguró en una entrevista que participar en los Juegos Olímpicos, es una experiencia como ninguna otra, que hay que vivirla para poder entender su impacto.

¡Sigue adelante, campeón!