Critican a Leslie Gallardo porque “se cree Manelyk en ‘Los 50′”

Desde el primer día del estreno de Los 50, Leslie Gallardo empezó a crear alianzas. “Leslie quiere ser la copia de Manelyk, haciendo estrategias según ella, cosa que no le sirven de nada. Sería la ideal en salir en la próxima eliminación”, opinó un internauta.

Lo cierto es que algunas de las compañeras de cuarto Máscaras de Leslie han sido las primeras eliminadas del show que apenas estreno el pasado 15 de octubre. Ya se fue Romina Marcos y Yarishna Ayala. Pero cuando Yarishna regreso al show, ella se fue para la habitación Jinetes. Ahora se quiere salir Johanna Fadul del cuarto.

La actriz Ara asegura que de las cinco originales del cuarto Máscaras solo quedan dos. “En el cuarto Máscaras la energía es densa como si hubiera muerte”, dijo Johanna. “Osea es como esa energía como cuando alguien se va”.

Al parecer la energía es tan densa que hasta La Bala se enfermo en el cuarto Máscaras. Algo que nunca le pasó en Exatlón Estados Unidos. “Nada de lo que ha salido de ese cuarto está bien”, dijo Juanse Quintero, el esposo de Johanna. “Johanna está asustada…que todo aquel quien pise esa habitación se va de la Hacienda del León…la maldición de las máscaras”.

Muchos dicen que las salidas de Los 50 son gracias a Leslie. ¿Será verdad?

Dicen que Leslie se cree Manelyk

“Y todas esas salidas son gracias a la gran estratega Lesli 😂

Lesli tu no eres Mánelik 🤪”

“Todas las del grupito de Lesley van pa afuera 😂”

“Me ENCANTO que haya salido ROMINA 🙄🙄 debería de irse Leslie con ella también!”

Manelyk formó parte de la primera temporada de “Los 50”

Manelyk formó parte de la primera temporada de Los 50. Desde el primer día empezó a dar contenido tras una acalorada discusión con Thalí García. Ella logró cumplir varios retos de El León. También fue eliminada dos veces. Ella regreso en un helicóptero después de haber sido eliminada de Los 50. Además fue la segunda finalista de La Casa de los Famosos, a pesar de entrar como reemplazo.

Leslie Gallardo enfrentó a Manelyk en el panel de La Casa de los Famosos 4

Manelyk formó parte del panel durante la cuarta temporada de La Casa de los Famosos. Manelyk llegó a despotricar en contra de Leslie llamándola “patética y absurda”, ya que aseguraba que su único mérito era ser novia de Emilio Osorio.

Después de que Leslie fue eliminada, ellas se reencontraron en el show de LCDLF4. Manelyk pidió darle un aplauso a Leslie por ser la más odiada en Latinoameérica, cabe destacar que su tono fue burlesco con una pizca de sarcasmo.

Leslie enfrentó a Manelyk y le dijo lo siguiente: “Yo nunca me he referido a ti faltándote al respeto de la manera en la que tú te refieres a mí con comentarios clasistas. Según yo, empezamos en el mismo lugar… Venimos del mismo sitio, evidentemente no somos iguales… Mamita, yo soy muy orgullosa de venir de donde vengo y estar en el mismo lugar en donde estás tú”.

Manelyk le respondió: “Te voy a decir la diferencia entre tú y yo. Por más que haga lo que haga, diga lo que diga, siempre voy a ser amada por todo mundo. A comparación de ti que, hagas lo que hagas y digas lo que digas, siempre vas a ser la más odiada de todo el mundo”.