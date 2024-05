LCDLF4: ¿Quién tiene menos votos para la eliminación del jueves 16 de mayo?

La gran final de La Casa de los Famosos en su cuarta temporada, es este próximo lunes 20 de mayo de 2024, por medio de Telemundo. Los finalistas, para ganar el gran premio, son Rodrigo Romeh, Maripily Rivera, Alana Lliteras, Lupillo Rivera, Geraldine Bazán, Paulo Quevedo y Aleska Génesis.

Pero, de acuerdo con la programación de Telemundo, este jueves 16 de mayo, habrá un nuevo eliminado, luego del día de ‘Campaña por la Victoria’, la persona que tenga menos votos del público, tendrá que dejar de manera oficial la competencia.

Las votaciones, que están abiertas desde el lunes 13 de mayo, tras la salida de “La Melaza”, han dejado ya varias conclusiones, de cara a la final. De acuerdo con una tabla de estadísticas por parte de LCDLF4_ROYAL, refleja, quien podría salir este jueves, y va dando datos, sobre los tres posibles finalistas, los cuales serían: Rodrigo Romeh, Maripily Rivera y Lupillo Rivera.

La página LCDLF4_ROYAL, publicó la tabla de votación de todos los votos que han entrado desde el lunes 13 de mayo, para la gran final. La lista muestra que Lupillo Rivera lidera las votaciones, mientras que Aleska es quien tiene menos votos.

Pero no muy lejos de Aleska está Alana y Geraldine. Lo que quiere decir que una de ellas tres podría ser el eliminado este jueves 16 de mayo.

• Lupillo Rivera tiene 25 por ciento de los votos.

• Rodrigo Romeh tiene 23 por ciento de los votos.

• Maripily Rivera tiene 21 por ciento de los votos.

• Paulo Quevedo tiene 8,5 por ciento de los votos.

• Geraldine Bazán tiene 8 por ciento de los votos.

• Alana Lliteras tiene 7,5 por ciento de los votos.

• Aleska Génesis tiene 7 por ciento de los votos.

Aleska Génesis tiene menos votos y podría ser la eliminada

En la tabla de votación Aleska Génesis es quien tiene la menor cantidad de votos y apoyo del público. Pero Alana y Geraldine están muy cerca de la modelo venezolana, así que cualquiera de las tres se puede ir.

El 20 de mayo es la gran final de LCDLF4

El próximo lunes 20 de mayo vamos a conocer al ganador de los $200,000 mil dólares de La Casa de los Famosos 4. Entre los favoritos de llegar a la final están Romeh, Lupillo y Maripily.

¿Cómo votar?

Desde la noche de este lunes 13 de mayo, se abrieron oficialmente las votaciones, y todos los seguidores y fandom, podrán votar activamente, hasta la gala de la final de este lunes 20 de mayo de 2024.

Para poder votar, solo debe registrarse en la página web de Telemundo, utilizando su cuenta, un correo electrónico o alguna red social. Para ello, debe de residir en los Estados Unidos, Puerto Rico o Hawaii. Una vez este habilitado, podrá participar de las votaciones y encuestas oficiales.

¿Cuáles son los horarios para votar?

Debe de tener en cuenta que las votaciones tienen cierto rango de tiempo en las que están abiertas. Por ello, debe de conocer muy bien los horarios, para que participe, y alcancé a dar su voto en positivo.

Los días y horarios en que las votaciones están abiertas son:

• Lunes de 7:00 p.m. a 8:30 p.m.

• Martes de 7:00 p.m. a 8:30 p.m.

• Miércoles de 7:00 p.m. a 8:30 p.m.

• Jueves de 9: 50 p.m. a 1:00 a.m.

• Viernes de 7:00 p.m. a 1:00 a.m.

• Domingo de 7:00 p.m. a 1:00 a.m.

¿Dónde se puede votar?

El lugar oficial para votar y que tus votos sean válidos, es en la página LaCasaDeLosFamosos.com. El código QR que está en la imagen, también te dirige a las votaciones oficiales.

Todos los participantes de La Casa de los Famosos 4

• Lupillo Rivera (FINALISTA)

• Christian Estrada (ELIMINADO)

• Aleska Génesis (FINALISTA)

• Thali García (DESCALIFICADA)

• Gregorio Pernia (RENUNCIÓ)

• Maripily Rivera (FINALISTA)

• Pedro Figuera ‘La Divaza’ (RENUNCIÓ)

• José Reyes ‘La Melaza’ (ELIMINADO)

• Alana Lliteras (FINALISTA)

• Fernando Lozada (ELIMINADO)

• Sophie Durand (ELIMINADA)

• Ariadna Gutiérrez (ELIMINADA)

• Clovis Nienow (ELIMINADO)

• La Bronca (ELIMINADA)

• Alexis ‘La Bebeshita’ (ELIMINADA)

• Carlos Gómez ‘El Cañón’ (EXPULSADO)

• Mariana González (ELIMINADA)

• Robbie Mora (ELIMINADO)

• Rodrigo Romeh (FINALISTA)

• Leslie Gallardo (ELIMINADA)

• Guty Carrera (ELIMINADA)

• Cristina Porta (ELIMINADA)

• Paulo Quevedo (FINALISTA)

• Serrath (ELIMINADA)

• Patricia Corcino (ELIMINADA)

• Geraldine Bazán (FINALISTA)

