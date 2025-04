LCDLF All-Stars – Revelan votos del 8vo eliminado: ¿Se va Paulo o Luca?

Este lunes 31 de marzo vamos a conocer el octavo eliminado de La Casa de los Famosos All-Stars. En la tabla de nominados está Lupillo Rivera, Laura Bozzo, Alfredo Adame, Alejandra Tijerina, Luca Onestini, Diego Soldano y Paulo Quevedo. Pero solo uno tendrá que decirle adiós al reality de Telemundo.

Reality Universo reveló los votos del octavo eliminado. El total de los votos que han entrado hasta el día sábado muestra que Alfredo lidera la tabla con 23.59 por ciento. Mientras que Lupillo le sigue con un 21.15 por ciento y Alejandra con 16.68. Pero los que están en la cuerda floja son Paulo, Laura y Luca. Ellos tienen el por ciento más bajo en la tabla de nominados.

Alfredo Adame tiene 23.59 por ciento de votos.

Lupillo Rivera tiene 21.15 por ciento de votos.

Alejandra Tijerina tiene 16.68 por ciento de votos.

Diego Soldano tiene 8.05 por ciento de votos.

Luca Onestini tiene 7.89 por viento de votos.

Laura Bozzo tiene 7.89 por ciento de votos.

Paulo Quevedo tiene 7.32 por ciento de votos.

El destino de estos siete nominados está en tus manos 🙏🏻… ¿A quién apoyarás para que siga en #LCDLFAllStars? 🤩✨ Vota por el famoso que QUIERES SALVAR en https://t.co/Nph2kPaWLI #LCDLFAllStars #LCDLF5 🏡💣🔥⭐️ pic.twitter.com/16IBfG96Sy — La Casa De Los Famosos All Stars (@LCDLFTLMD) March 31, 2025

Pero el público puede seguir votando hasta este lunes. Pero el eliminado está entre Paulo, Laura y Luca.

Mira el pocisicionamiento completo

Un punto tenso del posicionamiento fue cuando Caramelo se paró al frente de Alfredo Adame. Le explicó que él le dio un apoyo a los tres mosqueteros y que lo sintió real, pero luego se alejó. Caramelo le dice que sintió que Alfredo los uso mientras que ellos siempre “te dimos amor, cariño, lealtad, así como te lo dio Alejandra y Manelyk…recuerda que la lealtad perdura pero la traición no”.

Sin duda, el actor perdió los estribos y le dijo “Yo les di mucho y ustedes no me dieron nada….me recuerdo el primer domingo que me tiraste una indirecta grosera y bulgar y te pare…crees que con ese cerebrito de orangután pueden mover bolitas…estas muy equivocado a fanfarrones como tu que vienen de la nada y de repente empiezan hacer las cosas bien se les va a la basura todo porque no lo saben manejar porque nunca haz manejado el éxito y nunca haz manejado nada” y que no tenía carrera.

Caramelo le respondió que mientras él habla de éxito, “el tuyo ya se acabo y el mío apenas comienza”.