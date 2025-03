Alejandra destruye a Alfredo Adame en la cena de eliminados de LCDLF All-Stars

Alejandra Tijerina está entre los nominados esta semana en La Casa de los Famosos All-Stars. La mexicana puso en su sitió a Alfredo Adame durante la cena de los nominados. Todos al rededor quedaron muy sorprendidos con su argumento, hasta Laura no dudo en decir varias veces “estoy de acuerdo”. Pues la modelo, actriz y creador de contenido expresó lo desagradable que es que famosos como Alfredo Adame que tengan una carrera establecida se burle del nuevo talento. Cuando él en su tiempo también tocó puertas como nuevo talento.

Mira como Alejandra destruye a Alfredo Adame en la cena de eliminados:

“Lo que pasó ahorita en el posicionamiento, al igual que Luca, no lo comparto, es algo muy desagradable. Y se lo digo a todos ustedes, a todos que son famosos y yo sé quienes son. “A alguien como nosotros que venimos de afuera y que somos talento nuevo, que yo los vi en la tele mucho tiempo como a Laura y Alfredo, y a ustedes que los acabo de conocer ahorita [Paulo y Diego] es muy lamentable darme cuenta -hablando de Alfredo- es muy lamentable como se subestima a la gente nueva. Lo que yo escuche hace rato, el decir y burlarte de alguien que no ha empezado su carrera y que apenas esta empezando. Y justamente en esta mesa se me está diciendo lo mismo pero con otras palabras y es muy lamentable de verdad. Yo como público, si lo quieren ver así, como una persona que a lo mejor no soy famosa todavía, espero serlo en algún momento. Yo si les pediría que tengan mucho cuidado con lo que dicen y se responsabilicen de lo que hablan porque todos en esta casa son famosos porque tocaron una puerta. Todos empezaron desde abajo. Todos fueron a un casting, todos pidieron ayuda, todos pidieron un contacto. Aquí nadie es más o aquí nadie es menos. No porque seas Alfredo Adame te da el derecho de venir a decirle a nadie en esta casa como nuevo talento ‘que no es nadie’ porque tú no sabes el esfuerzo que hemos hecho. Luca viene del otro lado del mundo así haya ganado un reality, él es una persona nueva en este país y esta tocando una puerta para abrirse nuevas oportunidades. Este es mi primer reality y estoy tocando una puerta para abrirme mas oportunidades y poder tener una carrera. De verdad me da mucha vergüenza que gente como tú tenga seguidores”.