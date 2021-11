A medida que pasan los días en ‘La Casa de los Famosos’, y estamos más cerca de conocer al ganador, las sombras de cada participante empiezan a salir a flote, tal ha sido el caso del ex atleta de Exatlon Estados Unidos, “El Vaquero” Kelvin Noeh Rentería, quien se sumó al salir de la llamada “Competencia Más Feroz del Planeta”, a este otro reality de Telemundo, muy al estilo del célebre “Big Brother”, en donde un grupo de famosos están confinados en una casa con el fin de encontrar un ganador.

Kelvin Rentería: Un “Famoso” Inesperado

En el grupo que conforman la primera edición de “La Casa de los Famosos”, quizás el más inesperado sea el propio Kelvin Rentería. El “Vaquero” de Exatlon Estados Unidos, a penas salió de República Dominicana decidió sumarse a esta nueva apuesta en donde, desde su inicio, Rentería en general se ha mantenido de forma muy cordial con sus compañeros, y no ha sido mucho el drama en el que se le ha visto involucrado, pero eso más temprano que tarde ha ido cambiando y ahora estaría envuelto en una sonada polémica con los seguidores de otra integrante de la casa, Manelyk, quienes aseguran sentirse defraudados por la actitud de Kelvin con la chica.

Pero todo indica que Kelvin Rentería ha jugado muy bien sus cartas. Tanto así que al día de hoy, cuando resultó eliminada la actriz Gisella Aboumrad, Rentería se suma a Manelyk, a Cristina Eustace, Pablo Montero y a Alicia Machado como los finalistas de “La Casa de los Famosos”, entre sos nombres, con el voto del pueblo, estará el ganador que se llevará ese codiciado premio de 200,000 dólares en efectivo.

‘La Casa de los Famosos’: Fans explotan contra Kelvin Rentería

En definitiva, no todo ha sido color de rosa en el camino del vaquero Kelvin Rentería por La Casa de los Famosos. Ahora, los seguidores de Manelyk acusan a Kelvin de haber llegado a la final del polémico reality a fuerza de mentiras contra el resto de los participantes, incluyendo a la influencer mexicana.

Y es que precisamente con Manelyk fue que Kelvin quedó “al descubierto”. Desde que la chica se sumó al programa tras la partida de Kimberly Flores, se sintió atraída por Rentería, y, a pesar que este nunca ha respondido a sus coqueteos, los fanáticos de la mexicana que cuenta con millones de seguidores en redes sociales, no pararon de especular sobre un posible romance.

Pero todas estas especulaciones pararon cuando Kelvin, que se mantenía cercano a Manelyk a simple vista, la habría nominado varias veces para salir de la casa, lo que ha generado mucha molestia entre los espectadores, que lo tachan de mentiroso y oportunista.

Todos han sido testigos que antes de entrar a los semifinalistas, Kelvin en repetidas oportunidades le dio dos puntos a Manelyk, asegurando que una vez termine el programa de TV, se ocuparía de explicarle en detalle el por qué lo había hecho.

Esto no sentó bien entre los fanáticos que no han parado de manifestarse en redes sociales contra el mexicano: “Kelvin no lo merece”, “Kelvin no se lo merece, Mane nunca lo nominó”, “Kelvin no merece pasar a la final, pero bueno tuvo suerte”, otra fan puso. “Kelvin la traicionó pero ni se piense el kelvin que va a ganar”, son sólo algunos de los comentarios en contra del ex miembro del Team Contendientes en Exatlon Estados Unidos.