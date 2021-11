Kelvin Rentería revela en exclusiva como ha sido su experiencia en “La Casa de los Famosos”

El más reciente reality de la cadena Telemundo ya está próximo a llegar a su esperado final. Se trata de “La Casa de los Famosos”, en donde 16 reconocidas celebridades se confinaron en una lujosa casa sin contacto con el mundo exterior desde hace 12 semanas en donde por medio de diferentes estrategias se fueron eliminando uno a uno hasta que a sólo horas de la noche donde todos conoceremos quien será el afortunado que se llevará el premio de 200,000.00 dólares en efectivo y la satisfacción de ser el primer ganador de este show que ha generado toda clase de fanatismo entre sus seguidores.

Empezaron 16 celebridades, pero ya sólo quedan cinco afortunados que han podido vivir esta experiencia hasta sus últimos momentos. Ellos son: La actriz, empresaria y ex reina de belleza, Alicia Machado, el cantante y actor Pablo Montero, la influencer, actriz y empresaria Manelyk González, la cantante Cristina Eustace, y el ex participante y finalista de otro exitoso reality de Telemundo, Exatlon Estados Unidos, Kelvin Rentería, conocido entre la audiencia como “El Vaquero”.

Kelvin se ha mantenido hasta la noche final de “La Casa de los Famosos” no sólo debido a sus cualidades y estrategia dentro del juego, también por precisamente haber participado con mucho éxito en un show como Exatlon Estados Unidos, movilizando a su legión de seguidores cada vez que le tocó salvarlo de ser eliminado. El chico hoy en día es dueño de su propia empresa de reparación de aires acondicionados y también jinete de toros y jugador de rugby.

La gran final de “La Casa de los Famosos” será el próximo lunes 15 de Noviembre, con un especial de tres horas que iniciará a las 7pm, 6pm centro por Telemundo, pero antes, tuvimos la oportunidad de hablar con los cinco afortunados que llegarán a esta ceremonia en donde se espera una cantidad de votos sin precedentes en la historia de la televisión en español de Estados Unidos.

Entre ellos, por supuesto, se encontraba Kelvin Rentería, a quien le preguntamos como sentía que había cambiado desde que ingresó a “La Casa de los Famosos” hasta el día de hoy, y su respuesta llegó cargada de la honestidad que le caracteriza al mexicano.

“Siento que he cambiado bastante desde el primer día que entré hasta hoy… Mucha paciencia… Mucha paciencia… La verdad creo que lo que me ha ayudado ha sido esa paciencia con los demás. Prudencia también, bastante. Hay veces que es mejor quedarse callado y de esa forma uno dice más cosas. También el estar un poco separado de los demás y estar observándolos fue algo muy clave para mi. Estas personas que están conmigo tienen un historial, son muy famosos y pues yo no sabía como iba a lidiar con ellos, así que quedarme un poco hacia atrás y observarlos me dio un poco de enfoque en como acercarme a ellos, como llegarles y como hacer amigos. Esas virtudes que aprendí y reforcé acá me van a ayudar a ser mejor persona en el mundo exterior.” Aseguró Kelvin a AhoraMismo.