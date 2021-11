Kelvin Rentería se reencuentra con ex compañeros de EXATLON EEUU [FOTO]

De algo no cabe dudas, una experiencia como Exatlon Estados Unidos, no sólo deja aprendizajes importantes en cada atleta participante, sino forja amistades que casi siempre duran para toda la vida. Es que claro, compartir por tantas horas, en condiciones tan extremas, crea lazos muy fuertes que estos guerreros han sabido mantener a lo largo del tiempo.

Tal es el caso del querido “Vaquero” del Team Contendientes (equipo azul) Kelvin Noé Rentería, uno de los rostros más queridos de la llamada “Competencia más feroz del planeta”, a quien vimos darlo todo en Exatlon Estados Unidos desde su primera edición, para luego regresar una segunda oportunidad en la quinta temporada.

Si bien, Kelvin Rentería no alcanzó la gloria en Exatlon Estados Unidos, aquí dejó en evidencia su capacidad atlética y deportiva, convirtiéndose en claro referente de constancia, disciplina y muy buena actitud con cada compañero, factor que lo hizo salir de la quinta temporada de Exatlon EEUU para sumarse, casi sin tiempo de descanso, a “La Casa de los Famosos”, una apuesta nueva de reality que resultó un éxito definitivo para la cadena Telemundo.

Así fue “La Casa de los Famosos”

“La Casa de los Famosos” fue un intenso reality show que se transmitió por Telemundo en donde, a través de 84 días, iniciaron 16 famosos confinados en el mismo lugar, alejados de las redes sociales, y sin contacto con el mundo exterior. Aquí, a través de diferentes retos a superar y estrategias, se fueron eliminando y la ganadora resultó la Miss Universo 1996 venezolana, Alicia Machado.

Aquí, Kelvin Rentería, en su posición al ser uno de los atletas más célebres de Exatlon Estados Unidos, se sumó al grupo de los 16, y si bien al principio se mantuvo muy silencioso y bajo perfil, su verdadera personalidad salió a relucir y terminó siendo uno de los 4 finalistas del reality, junto a Cristina Eustace, Manelyk González, Pablo Montero, y por supuesto, Alicia Machado.

Sobre esta experiencia y su propia evolución, Kelvin dijo a AhoraMismo en exclusiva: “Siento que he cambiado bastante desde el primer día que entré hasta hoy… Mucha paciencia… Mucha paciencia… La verdad creo que lo que me ha ayudado ha sido esa paciencia con los demás. Prudencia también, bastante. Hay veces que es mejor quedarse callado y de esa forma uno dice más cosas. También el estar un poco separado de los demás y estar observándolos fue algo muy clave para mi. Estas personas que están conmigo tienen un historial, son muy famosos y pues yo no sabía como iba a lidiar con ellos, así que quedarme un poco hacia atrás y observarlos me dio un poco de enfoque en como acercarme a ellos, como llegarles y como hacer amigos. Esas virtudes que aprendí y reforcé acá me van a ayudar a ser mejor persona en el mundo exterior.”

Kelvin Rentería se reencuentra con ex compañeros de EXATLON EEUU

Recientemente, y poco después de haber finalizado “La Casa de los Famosos”, Kelvin Rentería tuvo la oportunidad de reencontrarse con otros dos guerreros de Exatlon Estados Unidos; se trata de Mack Roesch, y el ganador de la cuarta temporada Nate Burkhalter.

Los comentarios de los seguidores no se hicieron esperar: “Qué bueno verlos juntos!!!!! Bendiciones” dijo una fanática, mientras que otra resaltó la estatura del vaquero: “Kelvin no estará a la altura en tamaño..pero si es tan bueno como ellos y humilde”, y otro destacó que en la imagen, están tres de los mejores: “Los mejores de Exatlon. Solo falto Jeyvier”.

Desde aquí nos encanta ver este encuentro, y desde ya nos prepara para la próxima temporada de Exatlon Estados Unidos.

