Kelvin Rentería y Nona Gonzalez se preparan juntos para ir a Exatlón All-Stars – MIRA

La nueva temporada de Exatlón All-Stars comienza el próximo 26 de septiembre a las 7 p.m., hora del Este, por Telemundo. Alondra “Nona” González y Kelvin “El Vaquero” Rentería están confirmados para regresar a esta nueva competencia.

Kelvin y Nona compitieron en diferentes temporadas pero en la pasada edición coincidieron en las arenas de Exatlón, en el cual se enamoraron e iniciaron un romance. Una vez que fueron eliminados del reality, ellos se fueron a viajar por el mundo. Pero luego dejaron de publicar fotos juntos, y así iniciaron los rumores que ya no estaban juntos.

Ambos hicieron oídos sordos a los rumores, y continuaron con sus vidas manteniendo un relación a la distancia. Ya que Nona vive en México y Kelvin en Estados Unidos. De vez en cuando se dejaban mensajitos en sus redes y sus seguidores se alegraban de ver que aun seguían juntos.

Ahora ellos están confirmados para competir en la nueva edición de Exatlón All-Stars.

Después de que Telemundo anunciara el regreso de ambos a Exatlón, Nona compartió un video de ellos en lo que parece ser bootcamp. Nona y Kelvin visitaron el conocido W Punta de Mita, en México. En dicho lugar practicaron yoga, jugaron fútbol y Nona hizo el baño de hielo. “Me encanta verlos juntos. Una pareja hermosa que Dios siga bendiciendo ese amor y sea para siempre”, comentó una usuaria en sus redes.

Nona y Kelvin son rivales

Nona representa a los Famosos y Kelvin es Contendientes en Exatlón All-Stars. Lo que quiere decir que ellos son rivales dentro de las arenas más feroz del planeta.

Algunos están felices de ver a la pareja nuevamente en las redes pero no están muy contentos en verlos nuevamente en Exatlón, ya que piden ver caras nuevas. “Los mismos ya aburren”, opinó una usuaria. Mientras otras explica que All-Stars es un juego de campeones. “Creo que hay mucha gente que no entiende el significa de un all-stars. Un all-stars es un “puras estrellas” lo cual significa que NO HAY GENTE NUEVA! Todos los participantes son de temporadas anteriores. Esto no es nada nuevo gente. Aprendan la lectura y comprehensión porque veo que a muchos les hace falta. Si, TODOS los participantes van a ser de temporadas anteriores así que dejen de quejarse porque eso no va a cambiar el formato de esta temporada”.