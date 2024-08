Julián Gil quiere abandonar “La Isla: Desafío Extremo”: ¿Qué pasó?

Julián Gil quiere abandonar La Isla: Desafío Extremo. El actor argentino de 54 años entró al reality de Telemundo con todas las ganas. Este es el primer proyecto de Gil con dicha cadena pero al parecer no estaba preparado para lo que iba a vivir en el reality. “Yo pienso que uno nunca está preparado totalmente”, admitió Gil a Telemundo antes del estreno el pasado 30 de julio. “Siempre me he mantenido físicamente bien, llevo un estilo de vida saludable, haciendo ejercicio, alimentación, dormir bien. Pero cuando te dicen ‘vas a un reality’, es duro. Yo dije que sí cuando me invitaron, ya después me puse a ver a lo que había dicho que sí dije ‘uy’…Yo no me voy a rendir, al contrario, voy a hasta el límite”.

Gil podría estar llegando a su límite porque no se siente bien físicamente y mentalmente. “A noche no dormí por el dolor y por la cabeza, me está traicionando la cabeza; y estoy a punto de abandonar por la rodilla. La rodilla me pone en una situación desventajosa, estoy a un 20 por ciento de lo que puedo dar…El 90 por ciento de los juegos el físico es importante y yo no los voy a poder hacer”, dijo Gil a sus compañeros.

El actor argentino forma parte del equipo Aguilas – Carmen Aub, Angélica Celaya, Julia Gama, Sebastián Caicedo, Aylín Mújica, Sergio Mayer y José Sedek – en La Isla: Desafío Extremo, de Telemundo.

Aylín Mújica dijo que Gil se siente frustrado porque no puede hacer las carreras en el reality. “No puede estar en el campo como quisiera estar”, dijo Mújica.

Gil asegura que no se siente bien desde el primer día que tuvieron que competir para convertirse en capitán. “No sé si irme o quedarme o me voy a convertir en un elemento muy débil dentro del equipo”, expresó Gil.

Pero Sergio Mayer no quiere que tire la toalla porque es un equipo y lo van apoyar en los juegos. “Si está bien, les caigo bien, me van a ayudar pero no está bien estar en estas condiciones”, dijo Gil.

Julián Gil se operó la rodilla en 2020

Julián Gil siempre ha sufrido con problemas en la rodilla. En 2020, el actor fue intervenido en el área. El mismo Gil dio a conocer que se sometió a una operación que llevaba meses postergando por la pandemia de coronavirus, pero que resultó un éxito. Le pusieron una rodilla nueva.

En julio del 2018, Julián Gil compartió en sus redes sociales el video de una inyección que le aplicaron en la misma área. Estas situaciones se derivaron de una lesión que sufrió en el menisco izquierdo en el 2015, a raíz de una caída.