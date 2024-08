Julia Gama se fue de “La Isla: Desafío Extremo”: ¿Qué pasó?

Julia Gama ya no está en La Isla: Desafío Extremo. El presentador Javier Poza anunció que la reina de belleza había abandonado el reality porque se había lesionado sin dar más detalles. Así es, la brasileña se fue a una semana de haber estrenado el show. Pero lo curioso es que Telemundo no mostró ninguna imagen de lo que le pudo haber pasado a Gama. Algo que despertó la duda y algunos televidentes no creen que realmente se lesionó.

Una vez que se anunció que Gama se fue de La Isla, muchos de sus seguidores le empezaron a preguntar en Instagram sobre las razones de su salida. A los pocos minutos ella desactiva los mensajes. Algo que hace más fuerte los rumores que ella se fue por otras razones y no por una lesión.

En AhoraMismo llegamos a leer algunos comentarios. En los comentarios, algunos de sus seguidores le preguntaba sobre su salida, y si estaba bien; uno de ellos le dijo que bueno que se fue. Ya que estaba en un equipo débil.

Le llueven las criticas a los Aguilas

Lo cierto es que el equipo de los Aguilas no le ha ido muy bien después de ganar Playa Alta. Por lo que las criticas no se han dejado esperar. “Después de una semana y que no puedan ganar una sola competencia? Saben hacer algo aparte de actuar?? Que aburrido se está poniendo 😑”, escribió un internauta en las redes de La Isla: Desafío Extremo.



“Me han decepcionado iba a ustedes pero no ganan nada”

“Amo a este equipo pero siento como que no se esfuerzan nada”

“Cómo dirían por ahí, este equipo es un desastre, nadie pone de su parte”

Julia tenía problemas con Sergio Mayer

En el primer día de la competencia, Gama tuvo problemas con su compañero Sergio Mayer por no entender sus instrucciones. Ya que el español es la segunda lengua de Gama.

Ella también tuvo una pequeña discusión con Valeria cuando esta le dijo que Gama solo fue al reality a modelar.

Lo cierto es que Gama logró darle punto a su equipo en el poco tiempo que estuvo en La Isla.

Hasta ahora no se sabe los detalles de la salida de Gama, pero nosotros lo reportaremos cuando tengamos más información.