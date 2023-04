Jorge Masvidal hace su predicción sobre pelea entre Nate Díaz y Jake Paul

El ex dos veces retador al título de UFC, Jorge Masvidal, cree que su ex oponente, Nate Diaz, superará a Jake Paul en su próximo combate de boxeo.

Díaz y “The Problem Child” están programados para competir en una pelea de peso pactado de 185 libras el próximo 5 de agosto, a través de DAZN pay-per-view. El combate en el American Airlines Center en Dallas, Texas, marcará la primera pelea de Díaz fuera de la UFC desde 2006. Y también hará su debut en el boxeo profesional.

Paul tiene marca de 6-1 como profesional con licencia, y buscará recuperarse de su derrota por decisión dividida ante Tommy Fury a principios de este año.

Cuando habló con MMA Junkie en una entrevista reciente, Masvidal predijo que su rival de toda la vida derrotaría a Paul, a pesar de que el artista marcial mixto cederá el tamaño y la juventud a The Problem Child.

“Es el momento justo”, dijo Masvidal. “Obviamente, Jake es mucho más joven que Nate. Si Nate está en su mejor momento, creo que se lleva a Jake. Pero Nate ha estado fuera de eso por un tiempo. No sé cómo es su estilo de vida fuera de un campo de entrenamiento serio. No ha estado en un campo de entrenamiento en mucho tiempo, así que no lo sé. Creo que las probabilidades son muchas para él. Jake ha estado compitiendo y, naturalmente, Jake es mucho más grande, pero dicho todo esto, creo que Nate simplemente encuentra la manera de enfrentarse a él y simplemente golpear a Jake y derribarlo. Creo que Jake correrá mucho”, dijo.

Díaz enfrenta un cargo de delito grave que conlleva tiempo en la cárcel, pero ha mantenido su inocencia

Díaz enfrenta actualmente un cargo de agresión de segundo grado luego de que fue filmado asfixiando a un hombre inconsciente en Nueva Orleans con una llave el fin de semana pasado. Díaz ha mantenido su inocencia ya que múltiples declaraciones de su equipo declaran que el luchador usó defensa personal para someter al hombre.

Great. I accept you as the backup opponent. Fight is at 185. There are no rehydration clauses. Stay in shape and we will give you a call if needed. Thanks buddy for being so humble and committed. https://t.co/Mz5TD5R9FV — Jake Paul (@jakepaul) April 24, 2023

El creador de TikTok, Rodney Petersen, ha sido identificado como la persona que Díaz atacó durante una pelea callejera después de un evento de Misfits Boxing.

Díaz se entregó a la policía de Nueva Orleans el jueves por la mañana después de que se le emitiera una orden de arresto unos días antes.

Actualmente está fuera de custodia con una fianza de $10,000. La agresión en segundo grado es un cargo de delito grave en Louisianna, y con ello, Díaz podría enfrentar hasta ocho años de prisión con o sin trabajos forzados, así como una multa de más de $2,000.

¿La pelea de Díaz con Paul en peligro?

No está claro si la batalla legal de Díaz afectará su pelea con Paul. Pero después de que se conoció la noticia de que Díaz recibió una orden de arresto, el YouTuber KSI lanzó su nombre como un posible reemplazo para el peleador de Stockton, California.

“Bueno, si eso significa que Jake no tendrá un oponente en agosto… Entonces con mucho gusto vendré como reemplazo después de que noqueé a Joe Fournier en mayo”, tuiteó el YouTuber KSI.

Paul respondió a KSI, su acérrimo rival, escribiendo: “Genial. Te acepto como el oponente de respaldo. La pelea está en 185. No hay cláusulas de rehidratación. Manténte en forma y te llamaremos si es necesario. Gracias amigo por ser tan humilde y comprometido”.

I’ll fight someone who can really fight pic.twitter.com/93sYpseNNf — Nathan Diaz (@NateDiaz209) April 25, 2023

Luego, Díaz intervino. “Jajaja, ¿por qué no te asustas, solo peleen entre sí en agosto?”, tuiteó Díaz. “Pelearé con alguien que realmente pueda pelear”.

