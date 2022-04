Proponen que Jorge Masvidal sea la imagen de nueva categoría de la UFC

El contendiente de peso welter Jorge Masvidal debería ser el “chico del cartel” de una división de 165 libras de la UFC, dijo recientemente Megan Anderson.

Anderson (11-5 MMA) es la excampeona de peso pluma de Invicta, que cuenta con victorias sobre nombres notables como Cat Zingano y Norma Dumont. En su última pelea, compitió por el cinturón de 145 libras de UFC de Amanda Nunes y perdió ante la brasileña por sumisión en la primera ronda en UFC 259 en marzo de 2021.

Aunque no está oficialmente retirada del deporte, la australiana se ha alejado de las peleas y actualmente está enfocada en otras empresas, incluido su segmento “Megan’s Corner” en Sports Center Australia.

Y durante eso, recientemente presentó la idea de que “Gamebred” ayudara a marcar el comienzo de la categoría de peso de 165 libras. Durante años, muchos en la comunidad de MMA han pedido a la UFC que introduzca una división entre peso ligero y welter.

Aunque el presidente de la UFC, Dana White, ha cerrado estas conversaciones en cada cruce, Masvidal es una de las superestrellas más grandes de la MMA, y sería la “persona perfecta” para “impulsar” la nueva categoría de peso, dijo Anderson.

“Una cosa que creo que es realmente pertinente para Jorge Masvidal es que podría ser el ‘chico del cartel’ para la división de 165 libras”, dijo Anderson a través de BJPenn.com. “Creo, personalmente, creo que es demasiado pequeño para la división de peso welter, pero es demasiado grande para la división de peso ligero. Hay una brecha de quince libras (entre divisiones), es enorme, y creo que él sería la persona perfecta para realmente iniciar esa nueva división que sé que muchos de los muchachos quieren”.

Masvidal planea trabajar en su lucha libre con los atletas de Penn State

Gamebred tiene marca de 0-3 en sus últimos tres combates de UFC, que incluyen dos derrotas consecutivas ante el campeón de peso welter Kamaru Usman, así como su derrota más reciente ante Colby Covington. Masvidal abandonó esas peleas en gran parte debido a la disparidad entre su habilidad de lucha libre y la de ellos.

Masvidal le dijo a Logan Paul durante un episodio reciente del podcast “IMPAULSIVE” que solicitará la ayuda de sus amigos luchadores de Penn State para que lo ayuden a mejorar. Y se tomará el tiempo necesario para convertirse en un artista marcial más completo.

“El mejor programa en el país actualmente, durante los últimos 10 años, es Penn State”, dijo Masvidal MMA Fighting. “Tengo algunos buenos amigos allí, así que pasaré un tiempo en Pensilvania, pelearé en la mañana, pelearé en la noche, pelearé en la mañana, pelearé en la noche, y me quedaré haciendo eso, porque no siento que tenga que trabajar en mi boxeo, para no ser arrogante, o en mis patadas. Está ahí en cualquier momento. Solo tengo que agudizarlo antes de las peleas. Entonces, uno de mis planes principales en este momento es luchar día y noche y ver qué sale de eso.

“Entonces regresé al deporte de MMA y vea dónde estoy. No sé cuánto tiempo me llevará ese viaje. No sé si voy a ir allí seis meses o seis semanas hasta que logre ese avance, pero sé que vendrá solo de estar allí”, dijo.

Anderson no se “sorprendería” si Masvidal regresa a la UFC como un “mejor luchador”

Una persona que está de acuerdo con el plan de Masvidal es Anderson, y está emocionada de verlo competir contra algunos de los mejores del peso welter cuando regrese.

“Masvidal es un tipo que no va a permitir que el mismo error ocurra dos veces”, dijo Anderson durante el mismo segmento de ‘Megan’s Corner’ a través de BJPenn.com. “Sabes, no me sorprendería si se va y hace lo que dice que va a hacer y regresa como un mejor peleador. Ahora, como en quién es el próximo, solo ha peleado contra dos personas. No, tres, incluido el campeón, en el top-15. No ha peleado con nadie”.

“Luchó contra Stephen Thompson, Colby Covington y luchó contra Kamaru Usman, quien es el campeón. Hay tantas peleas para él, Belal Muhammad, Vicente Luque. Tiene mucho potencial en esta división y estrellato para continuar con todas las peleas que se puedan hacer. Como hemos visto, es un gran atractivo”.

