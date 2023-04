A sus 41 años Jonny Magallón muestra su poderío ante fuerte rival de EXATLON

Jonny Magallón se convirtió en uno de los atletas masculinos más admirados en la séptima temporada de EXATLON Estados Unidos, donde mostró su poderío. Y a pesar de no haber llegado a la gran final, ni haberse llevado el trofeo de campeón, los seguidores del reality show de Telemundo no dejan de admirar al mexicano.

Y es que no hay duda alguna de que a sus 41 años de edad, el exintegrante de la selección mexicana de fútbol es un deportsta consumado, dueño de increíbles habilidades físicas y mucha fuerza, como dejó ver recientemente en un video compartido, donde tuvo un duelo de ejercicios con su excompañeros de competencia, Horacio Gutiérrez, casi 10 años menor.

En el clip, se aprecia a Jonny haciendo barras y ejercicios de brazos y pecho, y aunque “the Punisher” también hace lo propio con mucha destreza, el futbolista muestra más poderío.

“Si quieres ir rápido, camina solo… Si quieres llegar lejos, ve acompañado… Un día a la Vez 💪 Fútbol + MMA”, fue la frase con la que Jonny compartió el video, donde además de demostrar su fuerza física, dejó un bello mensaje a sus fans sobre la importancia de trabajar en equipo y pensar en lo demás, detalles propios de la personalidad de líder que tiene el mexicano. “#Fitness #workout #motivation #calistenia #pushups”.

Como era de esperarse, los comentarios de los fans de Magallón pronto lenaron las redes y elogiaron su poderío y su manera de ser.

“Se ve chido ! Saludos”, “Ajalas! Igualito q yo 🤭”, “me encantan ustedes dos 👌 son los mejor de lo mejor 👌”, “Mi crush ❤️”, “te amo Jonny, eres el mejorrrrr”, “jon es todo un señor en lo profesional y en su parte humana”, fueron algunas de las reacciones que generó el video de Magallón.

Jonny colgó en su Instagram otro mensaje en el que hizo referencia a su paso por EXATLON Mundial, y aprovechó para saludar a sus fieles admiradores, quienes tanto lo apoyaron en la llamada “Competencia más feroz del planeta”.

“Los momentos y recuerdos alimentan al Alma, gracias a toda mi gente por tantas muestras de cariño!! Abrazo enorme del “Capi” 🤗 #SiMpLeMeNtE…gRaCiAsDiOs”, dijo Jonny, haciendo que sus compañeros de show le respondieran.

Esteban Castillo dijo: “Grande Capi! Qué recuerdos 🙌🏼🔥🫡”, mientras que Iván Fernández comentó: “El mejor! Gracias por compartir tu sabiduría y siempre estar para nosotros en todo momento. Te extraño. Te quieeo Capi!”.

Un fan recordó que Jonny era el mejor participante de EXATLON Mundial y criticó que Telemundo haya traido a exconcursantes al final de la temporada.

“Si no hubieran llegado esos participantes pasados, Magallón sería el campeón era el mejor en todo, no se me hizo justo tanto cansancio el campeonato era para Magallón, aunque de todas maneras para mi es el campeón.. y Katherine igual”.

Cuando anunció que sería uno de los atletas de la séptima temporada de EXATLON Estados Unidos, el futbolista confesó que recibía el honor de estar en las “arenas más feroces del planeta” como un reto enorme y dio su palabra de que entregaría el alma en la competencia, promesa que cumplió a cabalidad.

“¡Faltan muy pocos días para el inicio de uno de los retos más importantes de mi vida!@exatlonestadosunidos Estoy listo para darlo todo 💪🏻 por mi país 🇲🇽 por mi familia, vengo más fuerte que nunca”, dijo el deportista en aquel momento.

“Jugando en equipo, con determinación, con compromiso, valores, disciplina, liderazgo y experiencia… les demostraré de lo que soy capaz y nadie podrá superarme, voy a dar mi 💯x 💯 con mucho corazón… la gloria será roja 🔴🔴🔴 #SomosRojos #SomosFamosos #TeamFamosos #ExtatlonEEUU #ExatlonEdicionMundial”, concluyó Magallón.