EXATLON: Se revela quién es la preciosa mujer al lado de Jeyvier: ¿Son novios?

Jeyvier Cintrón es de lejos uno de los concursantes de EXATLON Estados Unidos que más ha gozado del cariño y aprecio de los televidentes.

Desde que el boxeador de 27 años llegó a “las arenas más feroces del planeta”, donde se coronó como campeón de la quinta temporada, Jeyvier se ha robado la admiración de los televidentes del reality show, haciendo que el público siga de cerca todos sus pasos.

Y esta vez, una fotografía que el pugilista colgó en sus redes, en la que se ve posando muy juntito, al lado de una preciosa rubia, desató cientos de comentarios y más de 40,000 vistas en la página que Ahoramismo tiene en Facebook sobre EXATLON Estados Unidos.

En la citada imagen, sacada del baúl de los recuerdos de Jeyvier, que puedes ver a continuación, se aprecia al competidor de EXATLON All Stars, muy elegante, presumiendo de su galanura, abrazadito con su bella paisana, quien presumió de su elegancia y una preciosa sonrisa.

“Convención Wapa 2020 🙌🏻👸✨”, fue el comentario con el que el integrante del team Famosos compartió la instantánea, que hizo pensar a muchos seguidores del deportista que se trataba de la novia del puertorriqueño, hasta el punto que lo felicitaron por la bella pareja que hacen.

“Bravo por JEYVIER, eres muy simpático, das mucha alegría y ánimo a todos tus compañeros, que bella pareja” , “muchas felicidades, que Jehová Dios los bendiga y que viva el amor”, “Wow se ven bellos” y “que bella pareja, me encanta el carismático jeivi”, fueron algunas de las primeras reacciones que motivó la fotografía.

“HACES UNA LINDA PAREJA CON ELLA PORQUE SON GUAPOS LOS DOS. MUCHA SUERTE EN TU VIDA”, “Linda pareja! El es un chico divertido, muy carismatico” y “tremendo Caballero y ser humano dando la milla extra, a pesar de su rodilla mala. Eres de admirar y tu humildad te llevará lejos. Muchas bendiciones”, agregaron otros fanaticos de Jeyvier.

Pero ¿quién es la misteriosa acompañante del campeón de la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos en esa imagen? y ¿son en realidad novios?, fueron las dos preguntas que otros seguidores del deportista manifestaron.

La bella mujer es Madison Anderson, la querida reina de belleza que representó a Puerto Rico en Miss Universo 2019, quien clasificó como primera finalista en el certamen en el que ganó la sudafricana Zozibini Tunzi, y quien actualmente es influencer, modelo y posible participante de la Casa de los Famosos 3.

Y aunque Jeyvier y Madison tienen la misma edad, comparten su sencillez y alegría, y ambos tienen ese ángel que tanto enamora a los televidentes, entre ellos no hay más que una hermosa amistad, pues cada quien ha hecho su vida amorosa por caminos diferentes.

Dinos qué te parece la joven exreina de belleza y cuéntanos que piensas de Jeyvier Cintrón.