A medida que avanzan las semanas en el programa de competencias Exatlon Estados Unidos, los cambios abruptos ha sido la única constante en la quinta temporada del programa de competencias. Así como llegan y se van atletas, suspenden y expulsan a otros, también cambian los líderes globales en la tabla de puntuaciones. Tal es el caso del campeón de boxeo Jeyvier Cintrón, del Team Famosos, quien hoy ostenta cómodamente el primer lugar a nivel general.

Jeyvier Cintrón: Una trayectoria de aciertos y muchos errores

Desde que inició una quinta temporada de Exatlon Estados Unidos particularmente cambiante, hay ciertos detalles que no han variado y uno de ellos ha sido el crecimiento atlético de Cintrón. Un atleta que no tenía mucho a su favor; pequeño en estatura y contextura física, boxeador (que históricamente no les suele ir bien en la competencia) y además con un problema de visión que pudo haber jugado en su contra a la hora de anotar puntos.

Este no fue su caso, Jeyvier no dejó que las limitaciones pudieran más que él, y si bien es uno de los líderes con menor puntuación en la historia de Exatlon Estados Unidos con un 62%, su crecimiento, desarrollo y confianza en sí mismo son obvios a la hora de enfrentar los temidos circuitos de las arenas en República Dominicana.

Jeyvier Cintrón ¿Mal lider en EXATLON EEUU?

Pero como todos los líderes globales, siempre van a surgir los detractores que no aprueben las decisiones que tomen en relación a su equipo, y mucho menos los domingos de lucha por la permanencia, cuando es precisamente el líder del equipo derrotado, al que le toca decidir que atleta se enfrentará con el de menor puntuación en la temida lucha por la permanencia.

En el caso del domingo, 25 de abril, el equipo rojo fue el perdedor de la noche y por decisión de Cintrón fue una “Lucha de Nicoles” cuando la chica con menor puntuación del equipo Famosos, Nicole Díaz, se enfrentó a Nicole Regnier y esta última, una de las más sólidas del grupo, salió de la competencia.

En los portales para fanáticos los comentarios no han parado sobre esta controversial decisión, aunque lo cierto es que a medida que avanzan los días, son precisamente los líderes quienes tienen en sus manos la difícil elección que no siempre resultaría mejor a largo plazo ni para el equipo, y mucho menos para los fanáticos que disfrutan “la competencia más feroz del planeta” desde casa.

Nicole Regnier: Un regreso a Exatlon plagado de polémicas

La propia Nicole Regnier, ya ex atleta de la competencia, tuvo una revancha en Exatlon muy difícil. En semanas anteriores, el portal para fanáticos VideosTop aseguró que la chica tuvo un muy mal carácter con todos sus compañeros de Exatlon, lo que obligó a la producción a instarla a que mejorara su actitud. Tanto así, especifica el video, que cuando la chica ganó el SUV hace algunas semanas atrás, nadie la acompañó. Sobre eso, esto fue lo que comentó un seguidor: “Me fijé que ninguno del equipo rojo acompañó a Nicole en el carro, solo Palafox a ultimo minute se fue con ella. En las temporadas anteriores todos se alegraban y tanto azules como rojos se iban amontonados en el SUV, me llamo la atención ese detalle.”

