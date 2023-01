EXATLON All Stars: Captan a Jeyvier Cintrón llorando: ¿Qué le pasa al atleta rojo?

Cada vez falta menos para que EXATLON All Stars llegue a su fin, y esta vez Jeyvier Cintrón, uno de los concursantes más queridos y humildes del programa, desencadenó todo tipo de emociones entre sus fans, tras protagonizar un momento muy sentimental.

El boxeador boricua de 27 años estaba junto a dos de sus compañeras de equipo, cuando de repente, parado en una esquina del cuarto, sin más ni más, comenzó a llorar.

“¿Por qué estás llorando Jeivier?”, le preguntó Yamilet al campeón de la quinta edición de EXATLON All Stars, haciendo que el joven se sincerara y revelara que tuvo un momento de interiorización, en el que recordó momentos importantes de su vida, y le vinieron las lágrimas.

“Jeyvier recordó en un instante todo lo que ha sido su vida y no pudo evitar el llanto… 😭”, fue el comentario con el que Telemundo compartio el video del emotivo momento en la cuenta del show en Instagram.

“Tuve un flasheo de toda mi vida, te lo juro. Me pasó eso allí, en la esquina. Me quedé así, y tuve un flasheo de todas las cosas de mi vida, y me dio sentimiento. Vi todo y me puse a pensar: ‘Dios por qué estoy ahoramismo cuesta arriba”, dijo Jeyvier.

Yamilet, por su parte dijo que ella también lloró hace poco, cuando le hizo una carta a sus padres.

Y fue tal el impacto que ver llorar a Jeyvier causó entre sus seguidores, que tras observar el emotivo momento, le manifestaron todo tipo de mensajes de apoyo y afecto.

“Siempre fuerte; eso es no rendirse… bendiciones ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ustedes pueden”,

“Jeyvier por que llorar si ya es la segunda vez qué estás en exatlon, adelante”, “Mi familia te manda un fuerte abrazo yey 😍😍” y “Bendiciones yey desde República Dominicana 🇩🇴” , fueron algunas de las reacciones hacia el boricua.

El momento de tristeza del deportista hizo de paso que otros televidentes lo valoraran todavía mucho más.

“Jeyvier, eres sensible, por eso lloras al recordar a tus padres, eso habla muy bien de ti, tienes un gran corazón”, “Lo siento mucho yeyvier no llores” y “cada día estoy más orgullosa de ser tu compatriota. Eres especial de ❤️”, dijeron otros fans de la estrella del equipo Rojo.

Dinos que piensas de Jeyvier y cuéntanos si crees que el boricua va a convertirse en el nuevo campeon de EXATLON All Stars