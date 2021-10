Las fotos del pasado de Jeyvier Cintrón que dan de qué hablar: ¿Qué revelaron?

Jeyvier Cintrón supo echarse al bolsillo al público de la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos, con su excelente rendimiento físico y su simpática personalidad, que lo ayudaron a llegar hasta la final del reality show y coronarse como el campeón de la competencia.

No hay duda de que el puertorriqueño dejó huella entre los seguidores de la llamada “Competencia más feroz del planeta”, pues aunque el programa terminó hace ya varias semanas, fieles fans de Jeyvier no paran de seguirlo en sus redes sociales, donde el boricua comparte constantemente detalles de su vida diaria.

Y hurgando dentro de su repleta cuenta de Instagram, son muchas las fotografías del pasado que Jeyvier guarda como un tesoro, y que enternecen a sus fans, pues aunque ha pasado el tiempo, fotos de aquellos días de niño y su época de adolescente, sin duda revelan dos cosas: el boricua siempre ha sido un hombre muy sonriente y ha tomado el boxeo con mucho respeto y disciplina.

“Una mirada al pasado. Jeyvier en su pelea número 4 saliendo Victorioso. #Boxing #love 2014”, fue el comentario con el que el campeón de EXATLON compartió una preciosa y tierna imagen tomada cuando apenas tenías 17 años.

Otras fotos que forman parte de su baúl de memorias y bellos recuerdos, lo muestran siendo todavía más niño, imágenes que para sus fieles seguidores resultan todo un tesoro.

“Conferencia con el alcalde de Bayamon. Ramón Luis Rivera y el presidente del Comite Olimpico David Bernier. 👊😃👊 2012”, fue el comentario con el que Jeyvier colgó ptra bella foto, cuando tenía 16 años.

Y dentro de ese enorme foto álbum que Jeyvier ha ido consolidando en su Instagram, y que sirve como fiel testimonio de lo que ha sido su vida a nivel personal y deportivo, otras instantáneas y mensajes confirman que la sencillez, la humildad, la disciplina y la perseverancia, también han estado presentes en el joven deportista, desde tiempo atrá.

“Seguimos preparándonos para buscar la clasificación para los Centroamericanos2014 en México! ☝️👊 #hard #work 2014”, dijo en otra foto, donde ni siquiera pensaba con EXATLON y donde tenía como norte poder representar a su bella isla en la competencia centroamericana.

“Mi gente ya está todo! Y les informo que me toca pelear contra (Cuba) el día 6. Esta pelea estará muy interesante y fuerte. Pero van a ver que yo no tengo miedo y no me dejo llevar de por la fama que tienen los Cubanos en el boxeo. Yo sí tengo cría de vdd!!! Y vamos con todo y creo en mi gran talento, Dios me dio las herramientas adecuadas para ser un triunfador solo está en mi y el deseo lo tengo desde niño❤️ La gloria es de Dios 😊”, comentó sobre otra foto que compartimos aquí, que data del 2014, y donde dejó ver una vez más que es un hombre de fe.

Tras su paso por EXATLON, Jeyvier inicialmente se sometió a una cirugía ocular en Colombia, el mes pasado y ahora está de nuevo de regreso al boxeo, su gran pasión.

El joven de 26 años, recientemente publicó el anuncio donde reveló que está ya envuelto en el mundo de los guantes, listo para volver a brillar en el cuadrilátero.

Con 26 años, Jeyvier Cintrón ha sido sinónimo de triufo y éxito, y en su historia de vida ha escrito páginas doradas en juegos olímpicos, como Londres 2012 y Río 2016, y en la Competencia más feroz del planeta.

Mira estas joyas de fotos de Jeyvier Cintrón y dinos qué te parece el atleta y si crees que ha cambiado mucho con los años.