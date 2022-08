Jasmín Ibarra y Jay Flores perreando a ritmo de “Cul*” de Pitbull

Muchos atletas han encontrado a su media mitad y hasta su mejor amigo en Exatlón Estados Unidos. Jasmín Ibarra y Jay Flores iniciaron una gran amistad en la tercera temporada de Exatlón Estados Unidos en 2019. Desde entonces se han mantenido en contacto. El pasado 29 de julio, Jasmín festejo su cumpleaños número 28 y lo hizo al lado de Jay.

Jaszmín publicó en sus redes esta semana varios videos donde se la ve festejando junto a su pareja y amigos. Jay Flores está entre ese grupo de amigos que se fueron en un yate a festejar de lo lindo y bailaron bajo las estrellas al ritmo de “Culo” de Pitbull. Abajo puedes ver las imágenes de las gran festejo. Donde hasta se ve una mano, haciendo de las suyas, apretando el trasero de varios invitados. La mano parece ser de la atleta Jasmín, quien también se la ve súper feliz perreando junto a su pareja. Al perreo también se unió Jay Flores. Definitivamente todos la pasaron de lo lindo festejando al lado de la cumpleañera.

Pero la fiesta no terminó ahí. Jay Flores con su cabellera larga y vestido de rojo se fue con Jasmín a la discoteca. En la discoteca los chicos, junto con más amigos disfrutaron de bebidas y de la música. “Gracias por los que fueron, gracias por los que cumplieron con la vestimenta, gracias por las sonrisas, gracias por los recuerdos”, escribió Jasmín al lado del video que subió en sus redes. Abajo pueden ver el video.

Por si fuera poco. Al siguiente día se dieron cita en una gran piscina decorada con flamingos, para seguir celebrando. Tampoco falto la buena comida y bebidas en el cumpleaños de Jasmín.

Jasmín se fue de Exatlón Estados Unidos tres sufrir una fuerte lesión en su pierna

En la tercera temporada de Extlón Estados Unidos, Jasmín Ibarra formaba parte del equipo Contendientes. Ella tuvo que despedirse del reality de Telemundo cuando sufrió un doloroso accidente en La Mina, el 14 de octubre de 2019. El accidente fue tan grave, al punto que su pierna derecha tuvo que ser enyesada haciendo imposible seguir adelante en el reality.

En esa oportunidad, la ambulancia se llevó a Jazmín que no aguantaba el dolor y entre gritos pedía que nadie la tocara. Precisamente, el día que se lesionó, la chica regresó desconsolada con sus compañeros de equipo a la Fortaleza, utilizando muletas y con el tobillo enyesado. “Me mentiste”, fue lo primero que le dijo Jazmín a su compañero Jay Flores, quien le había dicho que “todo iba a estar bien”.

El resultado de los análisis y exámenes que le aplicaron los médicos en el hospital descubrieron que su fractura del Peroné requería reposo por al menos tres meses, por lo tanto no pudo seguir participando en la competencia.

Jasmín le entregó su biblia a Jay Flores antes de salir de Exatlón Estados Unidos

Cuando Jasmín se empezó a despedir de sus compañeros y el programa, le entregó un biblia a Jay. “Gracias a Dios por permitirse estar aquí. Gracias a todos por el camino compartido”, puntualizó visiblemente emocionada. “Esta es mi biblia para que cuando la necesiten la consulten, y se la entregó a Jay Flores”. La mexico-americana reiteró:” No me quería ir así, pero me voy contenta de que mi familia este orgullosa de mi”.