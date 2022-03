EXATLON 6 EEUU: ¿Jaime Espinal fingió lesión? Los fanáticos hablan

La noche de lucha por la permanencia del pasado 6 de marzo fue una verdadera mezcla de emociones en Exatlon Estados Unidos. Luego de una intensa batalla entre Famosos y Contendientes, los azules se alzaron con el triunfo y lograron algo inédito en la sexta temporada de la llamada “competencia más feroz del planeta”, un duelo de eliminación 100% rojo, con un Team Famosos que vivió dos duros golpes, perdió a dos de sus guerreros mas emblemáticos.

Algo curioso ocurrió durante la lucha por la permanencia del Team Famosos

Vaya que la noche de duelo de eliminación fue una sin precedentes en la sexta temporada de Exatlon Estados Unidos. No sólo ocurrió algo nunca visto con el Team Famosos y su lucha de eliminación, también perdieron a más de un participante y además de eso, de acuerdo a la puntuación, quien debía ir junto con “Perfecto” Gómez a enfrentarse por permanecer era Jaime Espinal, pero por una aparente lesión no pudo desempeñarse en el circuito.

Fue aquí cuando Polo Monarrez decidió postularse para medir fuerzas junto a “Perfecto” Gómez en el circuito de la eliminación. Esto selló el destino de Polo Monarrez pues hasta el pasado 6 de marzo formó parte de Exatlon Estados Unidos y es “Perfecto” el que continua como parte del Team Famosos.

Es mucho lo que se ha dicho de Monarrez desde que se sumó a la competencia. De hecho, se llegó a generar el rumor de que el actor, reconocido por su participación en varias telenovelas de Telemundo, querría incluso “abandonar la competencia”, y que gracias a la presunta lesión de Espinal, habría encontrado la oportunidad perfecta para darle un definitivo adiós a Exatlon Estados Unidos.

¿Jaime Espinal fingió lesión?

Pero ahora es la eliminación de Polo y la lesión de Jaime lo que habría desatado la polémica entre los fanáticos de Exatlon Estados Unidos, quienes aseguran que Espinel incluso habría llegado a fingir dicha lesión para que Monarrez abandonara la competencia, algo que por supuesto, ha generado muchísima conversación.

Uno de los argumentos que exponen en redes sociales para asegurar que Jaime Espinal habría fingido su lesión en la lucha por la permanencia, es que se le ve en los avances del lunes 7 de marzo participando en el circuito y en perfectas condiciones.

En el video del portal para fanáticos JacoJRx2, aseguran que los internautas en su mayoría se han manifestado con respecto a la posible estrategia de Jaime Espinal, y que el capítulo del lunes quizás se habría llegado a grabar incluso el mismo día de la eliminación pues continúa siendo de noche.

Las opiniones de los fanáticos no se hicieron esperar: “Ayer domingo me dio pena que Polo se fuera porque Jaime se veía perfectamente y él fingió lesión porque en el avance de hoy lunes se le ve muy bien Isabela tomó mala decisión porque quien tenía que irse es Jaime que no da puntos.” Dijo un seguidor, mientras que otro de forma más contundente aseguró: “Ese Jaime es un falso y tramposo, pero su tiempo de irse no está muy lejos, el que la hace la paga.”

Uno incluso llegó a indicar: “Es la eliminación más injusta que ha tenido Exatlon”.