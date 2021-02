Jacobo García y Dayleen Santana revelaron el nombre de su bebé en EXATLON 5 EEUU

En cinco temporadas de el programa de competencias Exatlón Estados Unidos, han habido varias parejas que se han formado durante el transcurso de las diferentes ediciones, pero quizás la más significativa sea la que formaron el “Tarzán” del Team Famosos, Jacobo García, y la “Chiquidinamita”, Dayleen Santana, quienes hoy se preparan para darle la bienvenida al bebé que esperan, fruto de ese amor que nació en Exatlón Estados Unidos.

La pareja que forman Jacobo y Dayleen, que de paso se han mantenido inseparables desde que se flecharon uno al otro en la segunda temporada del programa de competencias, hoy en día están separados, pues Jacobo se encuentra dándolo todo por la revancha como parte del Team Famosos en la quinta entrega de Exatlon Estados Unidos, mientras que Dayleen, ya en avanzado estado de gestación, espera en casa mientras manifiesta públicamente su apoyo incondicional a su pareja que conoció mientras ambos luchaban por sus sueños en República Dominicana, escenario de la competencia estrella de Telemundo.

Jacobo y Dayleen gritaron al mundo su relación en el año 2019 cuando el amante de la fe y el basquetbol hizo sus maletas y se mudó a Puerto Rico para estar más cerca de la velocista de la eterna sonrisa y personalidad cautivadora. Ambos se mudaron juntos y emprendieron una “deliciosa” aventura en una taquería y hoy esperan su primer hijo, producto del amor de ambos.

Ya sabíamos que estos dos atletas tienen una profunda fe cristiana y amor a dios, que es una de las cosas que tienen en común y practican como pareja. Otro factor importante que ambos tienen en común es la legión de fieles seguidores que ganaron tras su paso por Exatlon Estados Unidos, enamorados de su historia, su fortaleza, y del amor que se profesan, tanto así que en el video de San Valentín que preparó Telemundo para los atletas de la quinta temporada de Exatlon, Dayleen aseguró sentirse “muy orgullosa” de su compañero sentimental, y extrañarlo muchísimo.

Pero el Día de San Valentín fue especial por varias razones para esta pareja. Ambos decidieron compartir con el mundo el nombre que eligieron para su primer hijo. Un nombre que es el vivo retrato del amor que se tienen, y de sus creencias e inagotable amor a Dios, que los acompaña en todo momento. El bebé que esperan aseguraron que se llamará: Ezra Jacobo García Santana, y el significado no puede ser más especial, según lo que compartió Dayleen con sus seguidores a través de su perfil de Instagram: Ezra significa “Dios Ayuda”, y es algo con lo que ambos atletas se sienten sumamente identificados:

“Dios te a puesto en nuestras vidas por un propósito, y se que es más grande que el amor que tu papá y yo ya te tenemos.

Desde el momento que supimos de ti nos has ayudado a ser fuertes, nos has ayudado a tomar desiciones difíciles pero si en algo nos has ayudado es a estar más unidos nunca por ti. Te aman papá y mamá” Dayleen Santana en Instagram.