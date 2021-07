EXATLON EEUU: Isaiah Vidal y Mack Roesch se reúnen y lo cuentan todo

Desde que el reality deportivo estrella de la cadena Telemundo, Exatlon Estados Unidos, inició ya hace cinco temporadas, ha contado con diferentes atletas emblemáticos en sus filas, estos han captado la atención de la audiencia con sus destrezas deportivas, atributos atléticos y físicos y en muchas oportunidades, su personalidad, esa que para bien o para mal les ha puesto en boca de todos. Tal es el caso de dos de ellos, quienes siempre despiertan comentarios entre los fanáticos del programa de televisión, se trata de “La Máquina de Tampa” Mack Roesch, y “El Espartano” Isaiah Vidal, del Team Famosos y Team Contendientes, respectivamente.

Mack Roesh e Isaiah Vidal: ¡Memorables!

Si bien son de equipos opuestos, Mack Roesch ha representado dos veces al Team Famosos en diferentes ediciones de la competencia, e Isaiah Vidal ha sido parte del Team Contendientes, ambos atletas participantes de Exatlon Estados Unidos son nombres reconocidos en las carreras de obstáculos y por supuesto, son nombres que se recuerdan constantemente entre los fanáticos de Exatlon Estados Unidos.

Mack Roesch ha participado en dos oportunidades en Exatlon Estados Unidos y en ambos intentos se ha ido por lesión pues de lo contrario, su habilidad atlética siempre lo ubica en los primeros lugares de las tablas de rendimiento. Queda claro que en la presente edición, de no haber sufrido un golpe que le costó su camino, habría podido fácilmente llegar al final de una temporada definitivamente larga y polémica.

Roesch vivió un sonado romance y posterior ruptura con la ex reportera de Exatlon Estados Unidos Jessica Cediel, y rumores en redes sociales aseguran que en la quinta temporada habría salido no por la supuesta lesión, sino porque tendría diferentes temas legales que solucionar en una eterna batalla que continúa contra su ex prometida.

A Isaiah Vidal, por su parte, lo conocimos por primera vez en la pasada cuarta temporada de la competencia, en donde destacó desde su comienzo como uno de los participantes más fuertes, pero en conjunto a eso, un difícil temperamento y constantes roces con sus compañeros lo convirtieron quizás en uno de los participantes más controversiales en la historia del programa de competencias.

Isaiah Vidal y Mack Roesch se reúnen y lo cuentan todo

De manera inesperada, ambos atletas, Isaiah Vidal y Mack Roesch, quienes ya se conocen por estar en el circuito de carreras de obstáculos, decidieron juntarse a través de una sesión en vivo en redes sociales donde lo contaron todo. No se pierdan este video resumen aquí:





ISAHIA Y MACK CUENTAN SU VERDAD Exatlón Estados Unidos EEUU #5 #ExatlónEstadosUnidos #ExatlonEEUU #ExatlonEEUU5 El Fragmento del Capítulo 141 Exatlón Estados Unidos – Exatlón EEUU #5 Exatlón es una competencia deportiva de alto rendimiento en donde los participantes prueban su fuerza, inteligencia y coraje para convertirse en el ganador absoluto. DE LUNES A VIERNES 7/6C DOMINGOS DE ELIMINACIÓN por TELEMUNDO Famosos: Norma Palafox Nicole ReignerX10 Brenda… 2021-07-12T00:06:51Z

Esta sesión en vivo inició con Roesch saludando a los cientos de miles de fanáticos de todo el mundo, y dejándole saber a Isaiah que la gente lo ha pedido como refuerzo en la presente temporada. Rápidamente Mack, quien fue el moderador de la sesión, pasó a tocar varios temas, uno de los primeros fue si los seguidores quisieran que Vidal y Roesch regresen a Exatlon Estados Unidos.

Isaiah Vidal aseguró que estuvo soñando con el regreso a Exatlon sobretodo después de todos los rumores que se llevaron a cabo en donde se aseguraba un posible regreso del Contendiente, y ambos tocaron el tema de otra oportunidad juntos en las arenas más feroces del planeta.

Mack aseguró un detalle importante; luego de una temporada extendida, en donde los atletas están luchando con uñas y dientes para avanzar, merecen cada premio, cada reconocimiento, pues esa lucha es en nombre de su familia en casa, de sus amigos y de sí mismos.

Vidal fue muy claro e indicó que la producción del programa de televisión manipula el material para mostrar a la audiencia lo que ellos quiere que vean, y que en su caso fue él quien recibió lo peor, pues había alguien que tenía que ser el villano.

No se pierdan todo lo que contaron ambos guerreros en el video que compartimos más arriba.