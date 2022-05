EXATLON: Isabella le propone un trato a la producción del reality: ¿Qué les pide?

La sexta temporada de EXATLON Estados Unidos ya concluyó, tras semanas de duelos intensos, en los que todos los competidores mostraron su garra.

Y aunque Isabella Arcila, del team Rojos, no logró su cometido de alzarse con el trofeo de campeona femenina, que eventualmente se ganó Susana, la atleta aseguró sentirse muy orgullosa de su trabajo en las arenas de República Dominicana, y confesó que esta experiencia le cambió la vida.

“Esta vez no me tocó, pero la verdad es que honestamente soy una nueva Isa. Quería ganar, no se me dio, y también de la vida se aprende, de las pérdidas”, comentó la atleta colombiana en un video compartido por la cuenta del show en Instagram, donde incluso habló de su deseo de regresar, y le propuso a la producción un trato: que le permita volver en una futura temporada, y poder sacarse la espinita.

https://www.instagram.com/p/CaS2-tJu4I1/

“Pero quiero agradecerle a mi familia, al team Famosos, a todos mis compañeros de equipo. Logramos la final, el último paso no se pudo dar, pero créanme, que lo di todo. Me siento orgullosa de la representación que hice, y ojalá Exatlon me de la revancha, porque aquí vendré con toda para ganarme el trofeo. Esta vez, para tener el título”, agregó Isabella, quien reconoció el triunfo de Susana como justo.

“Me lo disfruté muchísimo. Felicidades a Susana, que hizo un excelente trabajo, y así es EXATLON”, acotó la atleta olímpica.

Isabella también recurrió a su cuenta personal de Instagram para agradecer el apoyo a su fiel público, y allí dijo que aunque no ganó el trofeo y los $200,000 dólares, lo dejó todo en el terreno.

“Y así tal cual empezó se termina! @exatlonestadosunidos. No fue para mí el título pero esta foto refleja todo lo que ISA es como atleta! Apasionada, guerrera, fuerte, con determinación, soñadora y con mucha voz!!”, comentó la nadadora profesional en su red social.

“Luché hasta el último minuto y aunque no logré mi objetivo, la verdad es que sí me lo disfruté muchísimo! Hay muchas cosas que quisiera decir, pero no se pueden resumir en un post! FELICIDADES A @suss_abundiz, porque muy bien merecido lo tiene. Fue una gran rival y ahora amiga! GRACIAS @exatlonestadosunidos. GRACIAS FAMILIA TEAM FAMOSOS y GRACIAS A TODOS POR SU APOYO ••👉🏽😜👈🏽”, advirtió Isa.

https://www.instagram.com/p/Cb20oW5g8u-/

Y es que no hay duda que Isabella, no solamente se ganó el cariño y respeto de sus compañeros de equipo y del resto de los atletas del reality show, sino también del público, que desde la final no ha parado de manifestarle su admiración.

“Realmente mi favorita por siempre my ISA 🔥🔥🔥🔥MI CAMPEONA… estoy orgullosa de ti #TEAMFAMOSOS por siempre, pero felicidades a Susana por ser realmente la ganadora. Su garra y coraje lo demostró”, “Felicidades Isabela por tu desempeño. Lo hiciste excelente. Iba a ti, no se pudo lograr. Pero otros éxitos esperan por ti. Orgullosos de tu trabajo❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏”, manifestaron dos fans de la colombiana.

https://www.instagram.com/p/CdW7UEoudg2/

“Como quiera, es una campeona, aunque no ganaste el trofeo, pero si Dios quiere volverás más fuerte para ganarte ese trofeo, es una guerrera .. y te admiramos mucho siempre, sigue asi .. adelante campeona eres fuerte! ❤️❤️❤️❤️”, y “Excelente atleta, muchas felicidades tú también eres una Campeona 👏❤💙💥”, agregaron otros seguidores de la subcampeona de la sexta temporada de EXATLON Estados Unidos.

Dinos qué te parece Isabella como atleta y si te gustaría volverla a ver en las arenas de la “Competencia más feroz del planeta”.