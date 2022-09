Horacio Gutiérrez: el peleador Rojo que competirá en EXATLON MUNDIAL

EXATLON MUNDIAL todavía no empieza, pero la expectativa ha ido creciendo entre los fanáticos del reality show, luego de que se revelaran los nombres de los participantes.

Y dentro del equipo Rojo, una de las cartas más fuertes para poder llevar a los Famosos hasta la gran final, es el peleador de artes marciales mixtas, Horacio Gutiérrez.

El mexicano de 31 años, quien vive en Chicago, no solo es un deportista consumado que ha dedicado buena parte de su vida al ejercicio, sino que ha consolidado una exitosa carrera siendo peleador de la MMA.

“The Punisher” (El Castigador), como es conocido en el mundo de las peleas, tiene un excelente récord de poderío, que seguramente pondrá a relucir en EXATLON MUNDIAL, pues de 10 peleas que ha enfrentado, ha ganado en 7 ocasiones.

El peleador además ha tenido la experiencia de participar en otros eventos donde ha probado su fuerza y resistencia, como el famoso “Ultimate Fighter”, donde fue uno de los finalistas.

El mexicano del tean Famosos, habló con Ahoramismo.com en el evento de presentación de los competidores del reality show de Telemundo, y allí aseguró desde ya verse levantando el trofeo de campeón y llevándose los $200 mil dólares de premio a casa.

El peleador aseguró que la experiencia que le han dado las artes marciales mixtas, no solamente le han dado poder físico, sino también mental, requisito básico para soportar una competencia tan exigente.

“Yo me considero una persona muy fuerte mentalmente. El tipo de competencia que hago

me exige demasiado, pues es un deporte obviamente individual y exige demasiado el salir a a pelear, concentrarte en frente de tanta gente… entonces, yo creo que esa mentalidad me va a hacer salir adelante y ganar el torneo”, nos dijo el mexicano.

El nuevo participante de EXATLON Estados Unidos también mostró su agradecimiento por estar en la llamada “Competencia más feroz del planeta” y aseguró estar preparado para dejar en alto al país azteca.

“Listo para representar a mi Mexico 🇲🇽 en la competencia mas feroz del planeta. @exatlonestadosunidos @telemundorealities @telemundo @telemundochicago @telemundopr @telemundodeportes”, comentó Horacio en su Instagram.

Más tarde agregó: “Muy agradecido y emocionado con esta oportunidad de representar nueva mente a Mexico a nivel internacional… ustedes ya me conocen, vamos por todo a ganar el torneo 🏆 🇲🇽 @exatlonestadosunidos season 7 #TeamPunisher”.

Tras el anuncio de su participación en Exatlon Estados Unidos, los mensajes de apoyo de los fans de Horacio no se hicieron esperar.

“Con toda”, “Hasta la finalll, te lo mereces!!! 🔴”, “hermano, dale por ahí, porque en UFC ya fue!!!!!”, “Dale rojoooos” y “Chingon hermano puro fuego”, fueron algunas de las primeras reacciones que generó el Rojo.

Dinos qué te parece que Horacio Gutiérrez integre el equipo Rojo y cuéntanos si lo ves llegar a la gran final de EXATLON MUNDIAL.