Horacio “The Punisher” Gutiérrez se convierte en papá- FOTO

Horacio “The Punisher” Gutiérrez se convirtió en padre de un varoncito, quien nació el 18 de agosto. “Estoy feliz de finalmente conocer a nuestro bebé Alessio”, escribió el ex atleta de la quinta temporada de Exatlón Estados Unidos en sus redes. “Bendecido”.

En la foto que compartió, el atleta sostiene en sus brazos a su hijo recién nacido posando al lado de su esposa Courtney Tressel. “Muchas felicidades Horacio y a toda tu familia”, comentó Chelly Cantú, la ex co host de Exatlón EE.UU. A la lluvia de felicitaciones de ex atletas del reality de Telemundo se unieron Caterine Ibargüen, Esteban Castillo, Estefania Ahumada, Rafael Nieves y Douglas Castillo, entre otros.



¿Quién es la esposa de Horacio Gutiérrez?

Horacio y Courtney se casaron en febrero de 2022. Ella es una terapista física, y quien sostuvo un noviazgo hermoso con el deportista, antes de jurarle amor eterno. La parejita contrajo matrimonio en una boda de ensueño en Isla Mujeres, Quintana Roo, en una ceremonia en la playa, como lo presumió la señora Gutiérrez en sus redes. En el video se puede observar como el amor le brotaba por los poros al atleta y a la terapista.



Ella es originaria de Chicago. Al igual que Horacio, Courtney es amante al ejercicio. En los videos que han compartido en sus redes se puede ver como ella siguió practicando un poco de boxeo hasta días antes de dar a luz.

Cabe recordar que el atleta mexicano de 32 años, quien vive en Chicago, no solo es un deportista consumado que ha dedicado buena parte de su vida al ejercicio, sino que ha consolidado una exitosa carrera siendo peleador de la MMA.

Horacio Gutiérrez, mejor conocido como The Punisher, dejo huella en la quinta temporada de Exatlón Estados Unidos al representar al Team Famosos.

¡Felicidades a la familia Gutiérrez!