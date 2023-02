Horacio Gutiérrez y Jonny Magallón: Se convirtieron en mejores amigos

Horacio “The Punisher” Gutiérrez , de 32 años, y Jonny Magallón, de 40, se conocieron en Exatlón Estados Unidos. Ambos pertenecieron al equipo rojo de Team Famosos. En el reality de Telemundo compartieron cuarto y ahí fue donde empezó una gran amistada que todavía continua. “Si quieres ir rápido, camina solo…Si quieres llegar lejos, ve acompañado…Un día a la vez. Fútbol + MMA”, dice al lado del video que filmaron juntos y luego lo colgaron ambos en sus respectivas redes sociales.

En el video salen ambos sin camisa haciendo ejercicio juntos al aire libre. “Mis hermanos”, comentó el ex atleta Iván Fernández. Mientras que Douglas Castillo agregó: “Duros”.

Lo más tierno de este video es que los chicos agregaron “Fútbol + MMA”, como diciendo “Magallón+Horacio”, ya que Magallón juega fútbol y Horacio practica MMA. Solo les faltaba el “Amigos para Siempre”.

La amistad de este par inició en Exatlón Estados Unidos. Ellos compartían cuarto, lugar donde conversaban de todo un poco sobre su vida personal y hasta planificaban como hacer para conseguir puntos a la hora de enfrentar a los azules en los circuitos. Durante una conversación entre todos los chicos del equipo rojo, Horacio está sentado en la mesa junto a Magallón. Horacio comparte con todo el equipo las conversaciones de apoyo que él tiene con su compañero. Y una de las chicas le pregunta a Horacio: “¿Si les has dicho cuánto lo admiras?”. A lo que Horacio responde: “Si le he dicho que lo quiero mucho”. Y todos se se alegran. Abajo puedes ver el tierno momento sobre la amistad de este par.

Horacio continua revelando que “hablamos de la familia. [Magallón] me da consejos y todo. Cuando hablamos de los niños, me platico lo que él pensaba. Como dije que quiero tener hijos…él me platico lo que pensaba como tiene experiencia. Platicamos de todo. No de cosas malas o feas”. Una de las chicas le pregunta: “¿Se ha convertido en tu mejor amigo”. A lo que Magallón sonríe y Horacio contesta: “Sí”.

Magallón agregó sobre su amistad con Horacio: “Nosotros estamos para motivarnos e impulsarnos…”. Para finalizar la conversación, Horacio dice: “Yo estaría perdido si no estuviera Jonny aquí”.

¿Quién no quiere una amistad así?