Desde que la audiencia de Exatlon Estados Unidos puso sus ojos en Denisse Novoa, se enamoró de la chica nativa de México de cabellera oscura y profundos ojos azules. Por si fuera poco, Denisse, apodada “La Pantera”, por su precisión y destreza a la hora de cruzar los complejos circuitos de la competencia, rápidamente enamoró a todos y llegó a convertirse en una de las mejores atletas en la historia del programa de competencias.

Una historia plagada de tropiezos

Pero a la par de su fortaleza atlética que la convertía en un recurso seguro en su equipo de siempre, los Contendientes, la historia de Denisse Novoa en Exatlon Estados Unidos no ha sido sencilla. En la segunda temporada, la chica, que iba imparable a la gran final, tuvo que salir de la competencia por una difícil lesión que requirió cirugía e incluso un largo proceso de rehabilitación.

Con la quinta temporada del exitoso reality show, Denisse Novoa vio el momento perfecto, su cuerpo, mente y espíritu, estaban listos para regresar a medir fuerzas en República Dominicana, pero esta vez también salió, y su despedida fue aún mucho más controversial que la primera vez, pues, en un hecho sin precedentes en la historia de la competencia, tanto ella, como Frank Beltre, ex atleta del Team Famosos, resultaron abruptamente expulsados de Exatlon Estados Unidos por lo que la producción calificó de “incumplimiento serio de contrato”, que les obligó a tomar medidas con ambos atletas, por lo que el sueño tampoco se le cumplió esta segunda oportunidad.

Hay algo en lo que Denisse Novoa siempre ha sido muy clara, y es que su pasión con los deportes la comparte con las pantallas, pues es actriz e incluso ha llegado a participar en varios proyectos de la cadena Telemundo, pero sin lugar a dudas, el que le abrió las puertas a millones de hogares e hizo su enigmático rostro uno muy conocido, siempre será Exatlon Estados Unidos.

Él es el hermano famoso de Denisse Novoa

Y es que si hablamos de la actuación y de caras conocidas, es evidente que corre en la familia de Denisse, pues su hermano, Mauricio Novoa, es un actor muy conocido que ha participado en numerosas series y telenovelas, compartiendo esa afición desde siempre con “La Pantera” de Exatlon Estados Unidos. También, al igual que su hermana, Mauricio es modelo y ha sido visto en numerosas campañas publicitarias en Estados Unidos y Latinoamérica.

También Mauricio ha destacado como cantante en el Reality Show musical “La Banda” y es uno de los fundadores del grupo de protección ambiental sin ánimo de lucro We Are Nature, que se encarga de concientizar y proteger a la naturaleza, destacando lo importante que es para las nuevas generaciones.





Entre los proyectos televisivos de la cadena Telemundo en donde hemos visto a Mauricio Novoa demostrando su talento actoral están 100 Días Para Enamorarnos, Mariposa de Barrio (la serie biográfica de la cantante Jenni Rivera), y Al Otro Lado del Muro. El joven se mantiene muy activo en redes sociales, en donde comparte su estilo de vida muy saludable, e incluso fotografías profesionales como modelo.